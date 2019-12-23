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Ужас! Под Бобруйском мужчину сбила фура и добила легковушка

24.12.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 35-летнего бобруйчанина поочережно наехали две машины. Увы, он погиб на месте.



23 декабря в 17 часов 35 минут 43-летний житель деревни Яглевичи Брестской области, управляя тягачом «ДАФ FT XF 105.410» в составе с полуприцепом «ШМИТЦ», вблизи деревни Слабодка совершил наезд на 35-летнего бобруйчанина, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. 

Вследствие чего пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него был совершен повторный наезд легковой автомашиной «Ровер-25». 

Как итог, мужчина скончался на месте происшествия.
 
 
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На 35-летнего бобруйчанина поочережно наехали две машины. Увы, он погиб на месте.
 
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