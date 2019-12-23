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Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать

24.12.2019 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Основная тема интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову – отношения между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о суверенитете, условиях углубления интеграции и подводных течениях. Глава государства еще раз четко обозначил границы союзного строительства: Минск только за ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси.

Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта, 31-й план. Вы тоже о ней говорили. Это план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать. Да, в правительстве попытались увязать, не знаю только зачем. 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов, – таможня, экономика, защита пространства нашего и так далее. Планы тех путей, по которым мы уже движемся.

Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать

Основа – экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕврАзЭС. А 31-я карта – это план строительства или завершения строительства, крыша, с наднациональными органами. Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи.

Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер

Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алексей Венедиктов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Основная тема интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову – отношения между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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