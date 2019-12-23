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Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Основная тема интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову – отношения между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили о суверенитете, условиях углубления интеграции и подводных течениях. Глава государства еще раз четко обозначил границы союзного строительства: Минск только за ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основа – экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕврАзЭС. А 31-я карта – это план строительства или завершения строительства, крыша, с наднациональными органами. Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи.
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Новости Беларуси. Основная тема интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову – отношения между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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