И прям как в ресторане! Сколько стоит питание в изоляторе на Окрестина

Наблюдатель Петр Маркелов был арестован на 14 суток за то, что во время парламентских выборов требовал справедливого подсчета голосов. Его осудили за «хулиганство» и «неподчинение должностному лицу при исполнении».









Столько денег можно было бы потратить на питание, находясь на отдыхе в какой-нибудь недорогой стране.





Петр Маркелов вышел на свободу 23 декабря.





Свабода . — Условия там были антисанитарные: вши, плохо пахло, все было грязное. — На второй день у меня забрали матрас и поместили в камеру с бездомными, — рассказал наблюдатель радио. — Условия там были антисанитарные: вши, плохо пахло, все было грязное.





Четыре дня правозащитница добивалась, чтобы к Маркелову пустили адвоката. После встречи с ней условия улучшились.





По мнению Петра, самое дикое — нечеловеческое отношение работников ЦИП к осужденным: оскорбления, угрозы. Это делает пребывание в изоляторе невыносимым.