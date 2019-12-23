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Оскар и Иуметта: как белорусы называли своих детей в 2019 году

24.12.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самые популярные и самые необычные имена для детей за 2019 год.



В отделе ЗАГС администрации Центрального района CityDog.by рассказали, какие имена чаще (и реже) других давали своим детям родители в 2019 году.

Какими необычными именами называли детей белорусы?


Самые оригинальные мужские имена 2019 года – это Нестор, Никонор, Самуил, Тадеуш, Томас, Эльдар, Эмиль, Самсон, Оскар, Стефан, Корней, Кузьма, Михей.

Среди редких имен для девочек – Элиана, Снежана, Серафима, Симона, Ясмин и Ясмина, Руфина, Радомира, Сарра, Сияна, Иуметта, Илария, Иванка, Есения.

Но чаще всего детей называют классическими именами
По статистике ЗАГС Центрального района, новорожденных мальчиков чаще всего называют Александром, Марком, Максимом, Иваном и Михаилом.

Самые популярные женские имена – Мария, Дарья, Анна, Анастасия и Полина.


А что с именами в других районах?

Если помните, CityDog.by писал о необычных и популярных именах детей, которые родились в 2019 году во Фрунзенском районе. Чаще всего новорожденных мальчиков там называли Максимом, Артемом, Михаилом, Романом и Иваном, девочек – София, Мария, Алиса, Ксения и Анна.

В список необычных мужских имен попали Натан, Савва, Стивен, Трифон, Феликс и Яков, женских – Жозефина, Иванка, Каталея, Кьяра, Мадлена, Николета и Софина.
 
 
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Самые популярные и самые необычные имена для детей за 2019 год.
 
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