Оскар и Иуметта: как белорусы называли своих детей в 2019 году









CityDog.by рассказали, какие имена чаще (и реже) других давали своим детям родители в 2019 году. В отделе ЗАГС администрации Центрального районарассказали, какие имена чаще (и реже) других давали своим детям родители в 2019 году.





Какими необычными именами называли детей белорусы?





Самые оригинальные мужские имена 2019 года – это Нестор, Никонор, Самуил, Тадеуш, Томас, Эльдар, Эмиль, Самсон, Оскар, Стефан, Корней, Кузьма, Михей.





Среди редких имен для девочек – Элиана, Снежана, Серафима, Симона, Ясмин и Ясмина, Руфина, Радомира, Сарра, Сияна, Иуметта, Илария, Иванка, Есения.





Но чаще всего детей называют классическими именами

По статистике ЗАГС Центрального района, новорожденных мальчиков чаще всего называют Александром, Марком, Максимом, Иваном и Михаилом.





Самые популярные женские имена – Мария, Дарья, Анна, Анастасия и Полина.









А что с именами в других районах?

Если помните, CityDog.by писал о необычных и популярных именах детей, которые родились в 2019 году во Фрунзенском районе. Чаще всего новорожденных мальчиков там называли Максимом, Артемом, Михаилом, Романом и Иваном, девочек – София, Мария, Алиса, Ксения и Анна.





В список необычных мужских имен попали Натан, Савва, Стивен, Трифон, Феликс и Яков, женских – Жозефина, Иванка, Каталея, Кьяра, Мадлена, Николета и Софина.