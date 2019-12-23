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Бизнесмен из Узды купил костёл, где когда-то крестили отца Янки Купалы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Здание бывшего костела XVIII века в Узде приобрел нового хозяина. Им стал предприниматель Роман Королев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Бывший костел неоднократно выставляли на аукцион, постепенно понижая цену. Наконец его приобрел на электронных торгах житель Узды за 27 тысяч рублей.
Объект не имеет статуса историко-культурной ценности, поэтому особых ограничений в строительных работах нет.
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Новости Беларуси. Здание бывшего костела XVIII века в Узде приобрел нового хозяина. Им стал предприниматель Роман Королев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
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