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В Барановичском районе перед Новым Годом задержали фуру с «паленкой»

24.12.2019 18:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичском районе перед Новым Годом задержали фуру с «паленкой»
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 20 декабря вблизи деревни Павлиново Барановичского района. Милиционеры остановили для проверки грузовик под управлением 26-летнего водителя.

В Барановичском районе перед Новым Годом задержали фуру с «паленкой» Белорусы стали меньше пить

По информации МВД, в ходе проверки в прицепе автомобиля было обнаружено около 1,2 тыс. пластиковых емкостей объемом по 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью производства РФ без соответствующих документов. Водитель уверял, что груз общим объемом в 6 тыс. литров предназначался для его личного пользования.

Спиртосодержащая жидкость общей стоимостью около 120 тыс. рублей изъята. Назначена экспертиза. По результатам исследования в отношении водителя будет принято решение о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.27 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости, превышающей количество, допустимое для перемещения или хранения (5 литров).

СПРАВКА

Всего за 2019 год в Беларуси из оборота изъято более 16 тыс. литров фальсифицированного и контрафактного алкоголя. МВД отмечает, что преимущественно товар следует в нашу страну из России, а больше всего ситуация обостряется к новогодним и рождественским праздникам из-за повышенного спроса на алкоголь у населения.

 
 
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Правоохранители остановили грузовик, в котором перевозилось 6 тонн алкоголя сомнительного происхождения.
 
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