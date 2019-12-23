Сроки второго этапа репетиционного тестирования — 2019/2020 назвали в РИКЗ

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Отмечается, что точный график проведения тестирования устанавливают учреждения образования, список которых доступен на сайте РИКЗ в разделе «Репетиционное тестирование», « Пункты проведения РТ ».

Регистрация на тестирование проводится в режиме онлайн через личный кабинет участника. Информация о работе единой системы регистрации участников репетиционного тестирования доступна в разделе «РТ», « Памятка участнику РТ ».

Дополнительно

Репетиционное тестирование (РТ) проводится по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования. После ответов на тесты участники могут ознакомиться с решениями заданий для работы над ошибками. Тестирование проводится в три этапа. Первый начался в октябре нынешнего года и завершился в декабре.