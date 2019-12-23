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Сроки второго этапа репетиционного тестирования — 2019/2020 назвали в РИКЗ

24.12.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Отмечается, что точный график проведения тестирования устанавливают учреждения образования, список которых доступен на сайте РИКЗ в разделе «Репетиционное тестирование», «Пункты проведения РТ».

Регистрация на тестирование проводится в режиме онлайн через личный кабинет участника. Информация о работе единой системы регистрации участников репетиционного тестирования доступна в разделе «РТ», «Памятка участнику РТ».

Дополнительно

Репетиционное тестирование (РТ) проводится по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования. После ответов на тесты участники могут ознакомиться с решениями заданий для работы над ошибками. Тестирование проводится в три этапа. Первый начался в октябре нынешнего года и завершился в декабре.

https://www.mlyn.by/2019/12/sroki-vtorogo-etapa-repetitsionnogo-testirovaniya-2019-2020-nazvali-v-rikz/

 
 
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Второй этап репетиционного тестирования 2019/2020 учебного года будет проводиться в январе — феврале 2020 года. Об этом проинформировали в Республиканском институте...
 
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