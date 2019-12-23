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В Швейцарии дважды перепутали российский гимн перед хоккейным матчем

24.12.2019 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы вынесенной встречи хоккейных команд "Салават Юлаев" - "Ак Барс", проходившей в швейцарском Давосе, перепутали гимн России и перед началом матча вместо него включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки.

Об этом сообщает .oxu.az  со ссылкой на "Лайф.ру".

В отличие от организаторов болельщики и хоккеисты подмену заметили и петь не стали. Несмотря на свист с трибун, мелодия прозвучала до конца. Потом диктор произнес слова извинения и объявил, что сейчас включат правильный гимн.

Но из динамиков вновь зазвучала песня Глинки. На этот раз ошибку заметили сразу и выключили музыку вовсе. Ситуацию исправили болельщики: они спели гимн России а капелла.



"Патриотическая песня" Глинки использовалась в качестве гимна после распада СССР с 1991 по 2000 год, после чего ей на смену пришел нынешний гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, а музыку - Александр Александров.
 
 
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Организаторы вынесенной встречи хоккейных команд "Салават Юлаев" - "Ак Барс", проходившей в швейцарском Давосе, перепутали гимн России и перед началом матча вместо...
 
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