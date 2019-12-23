В Швейцарии дважды перепутали российский гимн перед хоккейным матчем

.oxu.az со ссылкой на "Лайф.ру". Об этом сообщаетсо ссылкой на "Лайф.ру".





В отличие от организаторов болельщики и хоккеисты подмену заметили и петь не стали. Несмотря на свист с трибун, мелодия прозвучала до конца. Потом диктор произнес слова извинения и объявил, что сейчас включат правильный гимн.





Но из динамиков вновь зазвучала песня Глинки. На этот раз ошибку заметили сразу и выключили музыку вовсе. Ситуацию исправили болельщики: они спели гимн России а капелла.













"Патриотическая песня" Глинки использовалась в качестве гимна после распада СССР с 1991 по 2000 год, после чего ей на смену пришел нынешний гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, а музыку - Александр Александров.



