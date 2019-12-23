В Беларуси будет расширено число пунктов пропусков с Duty Free на границе

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №476, который вносит изменения в указ от 22 апреля 2014 года №175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».

В частности, по информации пресс-службы президента, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли (Duty Free), физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (на въезд).

При этом в одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.

Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.