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В Беларуси будет расширено число пунктов пропусков с Duty Free на границе

24.12.2019 18:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси будет расширено число пунктов пропусков с Duty Free на границе
Фото: / TUT.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №476, который вносит изменения в указ от 22 апреля 2014 года №175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».

В Беларуси будет расширено число пунктов пропусков с Duty Free на границе Сколько литров алкоголя можно купить в дьюти-фри?

В частности, по информации пресс-службы президента, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли (Duty Free), физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (на въезд).

При этом в одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.

Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.

 
 
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Власти разрешили открывать магазины беспошлинной торговли на въезде в страну в каждом автомобильном пункте пропуска.
 
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