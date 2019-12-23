ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Петришенко поздравил воспитанников дома ребёнка в Борисове

24.12.2019 18:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие. 24 декабря гостей встречали сотни маленьких белорусов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень здоровский праздник». Представители СК поздравили с Новым годом детей в третьей больнице Минска

Поздравить с наступающими праздниками ребят из дома ребенка в Борисове приехал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Сейчас под временным кровом здесь больше 60 малышей, внимание необходимо каждому.

Игорь Петришенко поздравил воспитанников дома ребёнка в Борисове

Ребята получили сладкие угощения, а учреждению подарили ноутбук.  

Игорь Петришенко поздравил воспитанников дома ребёнка в Борисове

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Здесь, именно в этом доме, под руководством руководителя этого учреждения, созданы все соответствующие условия. Во-первых, домашний уют. Материально-техническая база, которая идет в ногу со временем – здесь дети обеспечены всем необходимым. Это я уже не говорю о питании, о медицинской помощи и о домашнем уюте, который здесь создан. И самое главное – это доброта, искренность сердец тех людей, которые работают с этими нашими детишками.

Игорь Петришенко поздравил воспитанников дома ребёнка в Борисове

Люди в материале: Игорь Петришенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие. 24 декабря гостей встречали сотни маленьких белорусов по всей стране, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика