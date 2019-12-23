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Игорь Петришенко поздравил воспитанников дома ребёнка в Борисове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие. 24 декабря гостей встречали сотни маленьких белорусов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравить с наступающими праздниками ребят из дома ребенка в Борисове приехал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Сейчас под временным кровом здесь больше 60 малышей, внимание необходимо каждому.
Ребята получили сладкие угощения, а учреждению подарили ноутбук.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие. 24 декабря гостей встречали сотни маленьких белорусов по всей стране, сообщили в программе...
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