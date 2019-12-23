Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками

Источник материала: Вороновская газета





Республиканская благотворительная акция «Наши дети» путешествует по многочисленным адресам: маленьких белорусов поздравляют в домах семейного типа, опекунских и приемных семьях, больницах, интернатных учреждениях. В Вороново одним из них стал центр коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации.

Тридцать три ребенка посещают это учреждение. Для семнадцати детей организован учебно-воспитательный процесс, предусмотрены трехразовое питание и подвоз. Шестнадцать деток получают коррекционно-педагогическую помощь специалистов Центра.



























Все ребята, независимо от возраста, мечтают о новогоднем чуде. К празднику подготовились тщательно: принарядились в новогодние костюмы, разучили танцы, стишки. Мальчишкам и девчонкам от души аплодировали не только родители, но и почетные гости. В Центр с подарками и поздравлениями пришли председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, начальник отдела образования райисполкома Валентина Люленко, председатели районных организаций Белорусского профсоюза работников АПК и Белорусского профсоюза работников образования и науки Олег Тарасов и Ирина Зубель, а также представители военного комиссариата Вороновского района и постоянных шефов — РЭСа.

— Сегодняшнее мероприятие еще раз напомнило нам о том, что предрождественские и предновогодние дни полны волшебства и доброты. В это время нужно уделить особое внимание тем детям, которые в силу разных обстоятельств в этом нуждаются, — заметила Елена Ганевич. — Наша общая задача — сделать так, чтобы каждый ребенок почувствовал радость новогодних праздников.



























От районного исполнительного комитета депутат вручила директору Центра Маргарите Юнаш сертификат на покупку персо-нального компьютера. Благодаря акции «Наши дети» и подаренным профсоюзными организациями сертификатам дополнительно будут приобретены мягкая мебель и логопедический стол.

— Несколько лет назад мы значительно укрепили материально-техническую базу Центра, но периодически требуется ее обновление. Спасибо всем, кто протягивает в этом руку помощи и, что очень важно, окружает заботой и поддерживает наших особенных деток, — поблагодарила гостей Маргарита Казимировна.



























Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.