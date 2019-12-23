ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками

24.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» путешествует по многочисленным адресам: маленьких белорусов поздравляют в домах семейного типа, опекунских и приемных семьях, больницах, интернатных учреждениях. В Вороново одним из них стал центр коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации.

Тридцать три ребенка посещают это учреждение. Для семнадцати детей организован учебно-воспитательный процесс, предусмотрены трехразовое питание и подвоз. Шестнадцать деток получают коррекционно-педагогическую помощь специалистов Центра.


Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками

Все ребята, независимо от возраста, мечтают о новогоднем чуде. К празднику подготовились тщательно: принарядились в новогодние костюмы, разучили танцы, стишки. Мальчишкам и девчонкам от души аплодировали не только родители, но и почетные гости. В Центр с подарками и поздравлениями пришли председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, начальник отдела образования райисполкома Валентина Люленко, председатели районных организаций Белорусского профсоюза работников АПК и Белорусского профсоюза работников образования и науки Олег Тарасов и Ирина Зубель, а также представители военного комиссариата Вороновского района и постоянных шефов — РЭСа.

— Сегодняшнее мероприятие еще раз напомнило нам о том, что предрождественские и предновогодние дни полны волшебства и доброты. В это время нужно уделить особое внимание тем детям, которые в силу разных обстоятельств в этом нуждаются, — заметила Елена Ганевич. — Наша общая задача — сделать так, чтобы каждый ребенок почувствовал радость новогодних праздников.


Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками

От районного исполнительного комитета депутат вручила директору Центра Маргарите Юнаш сертификат на покупку персо-нального компьютера. Благодаря акции «Наши дети» и подаренным профсоюзными организациями сертификатам дополнительно будут приобретены мягкая мебель и логопедический стол.

— Несколько лет назад мы значительно укрепили материально-техническую базу Центра, но периодически требуется ее обновление. Спасибо всем, кто протягивает в этом руку помощи и, что очень важно, окружает заботой и поддерживает наших особенных деток, — поблагодарила гостей Маргарита Казимировна.


Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками
Воспитанники Вороновского центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации принимали поздравления с новогодними праздниками

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканская благотворительная акция «Наши дети» путешествует по многочисленным адресам: маленьких белорусов поздравляют в домах семейного типа, опекунских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смяротнае пакаранне і адзіная валюта — галоўнае з інтэрв’ю Лукашэнкі Венедыктаву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика