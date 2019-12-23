Встречай новый год с Ленинградом – только на VOKA

Источник материала: Новости Дзержинска

Пока вся страна будет нарезать оливье и смотреть, как Женю Лукашина занесло в Ленинград, видеосервис VOKA предлагает отпраздновать Новый год по-новому: в компании с группировкой «Ленинград» и Сергеем Шнуровым! Концерт из прощального тура легендарной питерской группировки смогут посмотреть все желающие в удобное для себя время.

Группировка «Ленинград» собирала аншлаги в «Минск-Арене» два дня подряд – 24 и 25 ноября. И это не удивительно, ведь этот тур для коллектива был объявлен последним: его бессменный лидер Сергей Шнуров после более чем 20 лет эпатажной популярности решил распустить группировку и уйти на заслуженный отдых. Прощальный концерт в Минске можно будет посмотреть в записи на VOKA с 31 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

Увидеть концерт сможет каждый. С 24 декабря можно предварительно оплатить доступ к видео. Сам концерт будет доступен к просмотру с 31 декабря этого года до 14 января следующего.

У абонентов A1 списание будет осуществляться с лицевого счета. Всем остальным нужно будет предварительно пополнить лицевой счет, который они получат в SMS-сообщении при регистрации в видеосервисе VOKA по номеру телефона. Стоимость просмотра составит 5,9 рублей.

Создай веселую и бесшабашную атмосферу праздника с концертом группы Ленинград! Подпевай и танцуй вместе с друзьями под любимые хиты, преврати начало 2020 года в особенный праздник.





