И закружился вихрем белый бал…

Источник материала: Вороновская газета





Впервые областной новогодний бал для школьников и студентов прошел в Гродно. На него были приглашены тридцать две пары одаренных и творческих ребят со всего региона. Получили приглашение на «Белый бал» и выпускники Радунской школы — Александра Адамонис и Илья Свечко.

Александра и Илья успешны и активны: оба являются членами молодежного парламента при Вороновском районном Совете депутатов, входят в школьный совет старшеклассников. Александра — призер районных олимпиад по математике, Илья достойно защищал честь школы на соревнованиях по волейболу, футболу. Уже семь лет ребята танцуют в образцовом ансамбле танца «Радунские соловейки», поэтому долго репетировать вальс, полонез и польку им не пришлось.

— Наверное, на этом балу каждая девочка почувствовала себя принцессой, — поделилась своими впечатлениями одиннадцатиклассница. — Конечно же, немного волновалась, особенно когда объявили полонез. Гостей было много, и я понимала, что и от нашей пары будет зависеть то, как будет смотреться танец в целом.

— «Поедешь на «Белый бал», — когда это услышал, долго не мог сдержать своих эмоций, даже с трудом в это поверил, — продолжил Илья. — Ведь со всего района выбрали именно нас. Несмотря на то, что в танцах мы не новички, репетировали много.

— С Ильей танцуем давно, однако пришлось выучить и новые движения. Например, раньше польку танцевали больше в народном стиле, — дополнила Александра. — Пусть у всех ребят, как у нас, исполнятся мечты под Новый год!

Участие в торжестве в качестве почетного гостя принял помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Он пожелал ребятам уверенно сделать свои первые шаги в танце. И они обязательно станут символом успешных начинаний в будущем.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива Радунской СШ.