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Коротко о главном. О чём говорил Лукашенко Венедиктову

24.12.2019 18:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко дал большое интервью главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Кратко Еврорадио пересказывает главное из этого двухчасового разговора.

Коротко о главном. О чём говорил Лукашенко Венедиктову
БЕЛТА

Про котёл с 10 миллионами белорусов

"Мы находимся в центре котла. Сегодня здесь пересекаются все интересы: с Запада на Восток (и не только российский), с Юга на Север. Вот здесь сложилась так ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле. Вот в чём моя проблема. И вы меня упрекаете, что я то на Запад, то на Восток... Слушайте, ни на Восток и ни на Запад. Вот она земля, которую Господь нам подарил сегодня. И я в нём, в этом котле, вместе с 10 миллионами белорусов и 3 миллионами гостей, в основном россиянами. Я в нём варюсь, но не должен свариться!"

Про угрозу со стороны России

"Если это угроза со стороны, как некоторые говорят, России. Слушайте, в этой ситуации что, России ещё одна головная боль нужна? Нет. Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно. И угроза, опасная угроза появится тогда, когда у нас будет плохо, совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет это выдержать... Единственная угроза, пока я у власти".

Про войну России и NATO

"Если вдруг Россия попытается нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только международное сообщество. Они уже окажутся вовлечены в войну. Этого уже Запад и NATO не перенесут, так как они сочтут это за угрозу им. И в каком-то смысле они будут правы".

Про обвинения в убийстве политиков в 1999-м

"Зачем это нужно? Завтра президентские выборы".

"Никто сверху, кроме президента, не может дать такую команду... Никто... В Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления. Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Зачем мне это нужно было? Что изменилось, когда не стало в Беларуси 2-3 человек?!"

Упоминая экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко и экс-председателя Центризбиркома Виктора Гончара, исчезнувших в 1999 году, Лукашенко сказал: "Какими они политиками были?!" Он назвал Гончара своим "товарищем и другом", с которым они вместе ходили в баню и были в парламенте. Что касается Захаренко, то "Захаренко связался в бизнесе с Украиной. Об этом вы не пишете. Деньги взял огромные... Не вернул..."

Бизнесмена Анатолия Красовского, исчезнувшего вместе с Гончаром, Лукашенко не знал.

Глава Беларуси заявил, что в Германии якобы кого-то из двоих пропавших видели "лет 8 назад", "сделали фото на улице" и оно появилось в каком-то немецком издании. Из Беларуси сделали запрос в Германию, но ответа не получили. Нечто подобное Лукашенко уже заявлял ранее.

Лукашенко знает о фильме DW, в котором бывший боец спецназа Юрий Гаравский рассказывает, как 20 лет назад якобы участвовал в похищении политических оппонентов президента Беларуси. Лукашенко приказал Следственному комитету немедленно заняться его делом: "Пусть приедет, даст показания: кто его убьёт?!"

Лукашенко говорит, что бывший спецназовец может приехать в Беларусь под охраной представителей иностранных спецслужб. Но говорит, что ответа пока вроде нет: "Тишина!" Если так продолжится дальше, Беларусь может объявить Гаравского в международный розыск.

Про исчезнувшего оператора Дмитрия Завадского

Завадский "погиб из-за Чечни и [Павла] Шеремета".

Видимо, Александр Лукашенко имеет в виду, что Шеремет сделал сюжет на тему Чечни — о задержанном там россиянами белорусском спецназовце. А Завадский работал с Шереметом, и его могли украсть, чтобы отомстить или узнать какую-то информацию.

Про бандитов из 1990-х

Со слов Лукашенко следует, что против банд в 1990-е использовались не совсем законные методы. Он вспомнил, как на трассе граница России — Брест бандиты останавливали иномарки и грабили водителей и пассажиров. "Не было у нас "мерседесов" красивых — у россиян одолжили. Спецназовцев туда сажал. [Бандиты] их останавливают с автоматами, а они [спецназовцы. — Еврорадио] их квасят", — рассказал глава государства о методах искоренения преступности из 1990-х.

Потом он поделился статистикой: "У меня было 32 организованные преступные группы в Минске, когда я стал сопливым президентом. Они готовы собственность были делить..."

Про "углубление интеграции"

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пока не подписана дорожная карта о единой валюте, едином эмиссионном центре и создании наднациональных органов Союзного государства, Беларусь не может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку со стороны России. Но Лукашенко возразил Медведеву: 31-ю дорожную карту, которая касается этих вопросов, руководители Беларуси и России вроде бы договорились не обсуждать.

"Мы два суверенных государства — Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет ни России, ни Беларуси. Что к настоящему моменту по интеграционным вопросам... Есть 31-й план, дорожная карта — это план строительства наднациональных органов: парламент, президент и другое. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не говорить", — сообщил Лукашенко.

Он заявил, что такая договорённость была достигнута на переговорах в Сочи 7 декабря.

Про российскую военную базу

По мнению Лукашенко, это не нужно... России: "Пожалуйста, 50 самолётов хотите завтра посадить — вот, под Минском, сажайте. Хотите под Витебском посадить? Пожалуйста, сажайте, 20, 30 самолётов. Не нужно никаких баз строить — там огромное пространство, место много".

Вопрос о новой российской военной базе в Беларуси поднимался неоднократно. Однако белорусское руководство выступило против этого.

Про памятник Сталину

"Сталину нужно поставить памятник в Беларуси (я как историк говорю) за пакт Молотова-Риббентропа, потому что была восстановлена в реальных пределах наша Беларусь", — заявил Александр Лукашенко. Он упомянул, что в 1921 году по Рижскому договору Западная Беларусь и Западная Украина были отделены от СССР. Возможно, у Ленина тогда не было другого выхода, добавил он.

Пакт Молотова-Риббентропа был подписан в августе 1939 года. Секретные протоколы к этому пакту разделили сферы влияния СССР и нацистской Германии. Литва и западная часть Польши отходили к Германии. А Латвия, Эстония, Финляндия, Западная Беларусь и Западная Украина, Бессарабия отходили к сфере интересов СССР.

Про младшего сына

По словам Александра Лукашенко, младший сын — 15-летний Николай — ему говорит, что президент должен вести себя так, как Владимир Путин. "Он мне не друг", — добавляет Лукашенко о своём младшем сыне.

Также Николай Лукашенко, по словам отца, хочет играть в хоккей в пятёрке Путина.

Про смертную казнь

"Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонком помогает держать вот эту стабильность и разобраться с бандитизмом".

Отвечая на вопрос о смертной казни, Александр Лукашенко неожиданно вспомнил про ужасное убийство. Глава Беларуси узнал о нём 24 декабря от председателя Верховного суда Валентина Сукало, когда тот приходил во Дворец Независимости с докладом.

"Два подонка, иначе не назовешь, не помню в каком районе. У них уже были и разбои, и другое, и наказывали их. Убили свою учительницу. За что? За то, что она защищала двоих деток их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. Защищала и требовала исключить их из семьи и передать в другую или в детский дом. Детских домов у нас почти не осталось, мы в семьи распределили детей. Так вот, она поклонница [забрать детей у матери. — Еврорадио] была, она выполняла эту государственную функцию. Но их [парней, о которых идет речь. — Еврорадио] учитель. Они её резали всю ночь. Не просто застрелили, убили. Они её убивали всю ночь. Она просила их, молила. И они в конце концов до утра добили. Как?"

Как узнало Еврорадио, речь идёт об убийстве, которое произошло в Чериковском районе Беларуси в апреле 2019 года. Женщина — школьный психолог — получила 130 ударов ножом. Чтобы скрыть преступление, её дом подожгли.

В убийстве подозревают двух её бывших учеников: братьев 1998 и 2000 годов рождения. В Могилёвском областном суде рассказали, что приговора по их делу ещё не было!
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Александр Лукашенко дал большое интервью главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Кратко Еврорадио пересказывает главное из этого двухчасового...
 
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