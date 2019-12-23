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«ШАГ» в Боровиковской интегрированной сельской библиотеке

24.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Боровиковской интегрированной сельской библиотеке прошел информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ», где рассматривались темы: «Традиции моей страны», «Безопасное и ответственное поведение – наш осознанный выбор».

Библиотекарь Трещенко Рита Геннадьевна рассказала о традициях суверенной Беларуси, которая демонстрирует всему миру, как нужно отстаивать свой суверенитет, беречь прошлое, строить настоящее, смело идти навстречу будущему.

Государство заботится о подрастающем поколении. Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях – одна из самых актуальных. Следует подготовить человека к чрезвычайным ситуациям, опасным для жизни и здоровья, умению находить выход из них. Об этом, за круглым столом, вёл разговор Василькевич Александр Иосифович, директор государственного учреждения образования «Боровиковская базовая школа Дзержинского района».

Также на мероприятии присутствовал сержант внутренней службы государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения “Республиканский отряд специального назначения” Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Францкевич Дмитрий Геннадьевич. Он рассказал ребятам о том, как важно соблюдать правила безопасности в жизни человека. Дмитрий Геннадьевич поговорил с ребятами об опасности на льду, о петардах, о запускании салютов, о безопасном поведении на каникулах. Присутствующие познакомились с выставкой “Опасности, которые нас подстерегают”.




 
 
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В Боровиковской интегрированной сельской библиотеке прошел информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ», где...
 
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