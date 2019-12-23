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Экспорт туристических услуг Беларуси по итогам 2019 года составит $250 млн

24.12.2019 19:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Экспорт туристических услуг Беларуси по итогам 2019 года составит 0 млн
Фото из открытых источников

Беларусь может заработать на экспорте туристических услуг по итогам 2019 года около $250 млн, сообщил заместитель директора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий ГРИЦЕВИЧ.

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«Экспорт туристических услуг за январь-октябрь составил $218,8 млн, темп роста - почти 115%. Мы прогнозируем, что к концу года экспорт будет порядка $250 млн, тенденции говорят о том, что достигнем такую цифру, - отметил Виталий Грицевич. - Наше задание на этот год было $240 млн».

По данным Госпогранкомитета, за январь-ноябрь в Беларусь въехало около 4,5 млн человек, пишет БЕЛТА. «Думаю, к концу года мы приблизимся к 5-миллионному рубежу. С учетом досчета белорусско-российского участка границы общая цифра в прошлом году составила 11,5 млн человек. Цифры Госпогранкомитета говорят о том, что этот показатель в 2019 году увеличится», - добавил представитель Минспорта.

 
 
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Экспорт туристических услуг за январь-октябрь 2019 года составил $218,8 млн.
 
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