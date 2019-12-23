Экспорт туристических услуг Беларуси по итогам 2019 года составит $250 млн

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Беларусь может заработать на экспорте туристических услуг по итогам 2019 года около $250 млн, сообщил заместитель директора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий ГРИЦЕВИЧ.

«Экспорт туристических услуг за январь-октябрь составил $218,8 млн, темп роста - почти 115%. Мы прогнозируем, что к концу года экспорт будет порядка $250 млн, тенденции говорят о том, что достигнем такую цифру, - отметил Виталий Грицевич. - Наше задание на этот год было $240 млн».