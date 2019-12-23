Старшеклассников зовут в спасатели

Источник материала: Горецкий вестник

К выбору профессии нужно подходить ответственно. Ведь на работе мы проводим большую часть своей жизни, и она должна приносить не только пользу обществу, но и удовольствие человеку. Так считает замначальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Горецкого РОЧС Дмитрий Андросенко. Старшеклассникам иногда сложно сделать выбор. И тут на помощь приходят представители МЧС. Они проводят с ребятами встречи, где знакомят с профессией спасателя.







В вузе идет подготовка кадров по специальностям «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (для юношей) и «Пожарная и промышленная безопасность» (для юношей и девушек). Срок обучения — 4 года.

— Уже с первого курса все проходят практику в учебной аварийно-спасательной части вуза, участвуют в тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций. Тем самым курсанты приобретают навыки боевой работы, готовят себя методически, физически и психологически к будущей работе, — отмечал Дмитрий Михайлович. — Ребят обеспечивают обмундированием, питанием, общежитием, выплачивают стипендию. Им предоставляют услуги медицинского и коммунально-бытового характера.

По окончании учебы выпускникам вручают дипломы о высшем образовании и присваивают специальное звание «лейтенант внутренней службы». К тому же курсанты, зачисленные в Университет, освобождаются от службы в армии и зачисляются в кадры МЧС. Время учебы идет в стаж службы.

Дмитрий Андросенко рассказал, что для поступления надо предоставить результаты централизованного тестирования по русскому (белорусскому) языку, физике и математике.

— Но прежде всего кандидаты на службу должны пройти окончательный профессиональный отбор, включающий заключение военно-врачебной комиссии, и сдачу нормативов по физической подготовке, — подчеркнул замначальника РОЧС. — Его проводят с 20 по 31 мая в комплектующем органе в Могилевском областном управлении МЧС.

Тем, кто заинтересовался предложением стать спасателем, подробную информацию о поступлении в учебное заведение можно получить в РОЧС. Он расположен в Горках на улице Дворцовой, 2. Также можно позвонить в отдел по телефонам: 5-88-29, 5-05-70.

Валерия Дроздовская