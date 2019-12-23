⚡ С 1 января 2020-го за некоторые платежи через ЕРИП в почтовых кассах придётся заплатить комиссию. Она составит 60 копеек за платеж❗
Напомним, что первыми комиссию за платежи через ЕРИП осенью начали вводить белорусские банки. Например, в Беларусбанке за каждый платеж приходится доплачивать 1 рубль.
Решила ввести комиссию за платежи в своих отделениях и Белпочта. За каждый платёж нужно будет дополнительно заплатить по 60 копеек.
От комиссии освобождаются участники Великой Отечественной войны. Для этого необходимо предъявить подтверждающий документ.
Также комиссию не будут брать при платежах:
- в бюджет;
- при оплате коммуналки;
- на благотворительные счета;
- в пользу «Белтелекома» за услуги «телефон» и ТСИС;
- в пользу «Белпочты».
Комиссия не будет взиматься при оплате любых платежей через ЕРИП с помощью платежно-справочных терминалов, установленных в отделениях «Белпочты». При этом не важно, как оплачивается операция – наличными или банковской картой.