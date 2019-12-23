Источник материала: Новости Волковыска

⚡ С 1 января 2020-го за некоторые платежи через ЕРИП в почтовых кассах придётся заплатить комиссию. Она составит 60 копеек за платеж❗

Напомним, что первыми комиссию за платежи через ЕРИП осенью начали вводить белорусские банки. Например, в Беларусбанке за каждый платеж приходится доплачивать 1 рубль.

Решила ввести комиссию за платежи в своих отделениях и Белпочта. За каждый платёж нужно будет дополнительно заплатить по 60 копеек.

От комиссии освобождаются участники Великой Отечественной войны. Для этого необходимо предъявить подтверждающий документ.

Также комиссию не будут брать при платежах:

в бюджет;

при оплате коммуналки;

на благотворительные счета;

в пользу «Белтелекома» за услуги «телефон» и ТСИС;

в пользу «Белпочты».

Комиссия не будет взиматься при оплате любых платежей через ЕРИП с помощью платежно-справочных терминалов, установленных в отделениях «Белпочты». При этом не важно, как оплачивается операция – наличными или банковской картой.