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Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские дальнобойщики недовольны тем, как распределили двусторонние разрешения Польши на перевозку грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию обсудили 24 декабря представители бизнеса и Министерства транспорта в Бресте. Основная проблема – недостаточное количество дозволов, выданных польской стороной. Большинство компаний, столкнувшихся с их нехваткой, представляют Брестскую и Гродненскую области. Это не удивительно – близость границы диктует направления поездок.
В Минтрансе подчёркивают: все перевозчики, независимо от масштабов предприятия, участвовали в распределении дозволов на равных условиях.
Александр Карпук, директор автотранспортного предприятия:
Сергей Дубина, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Диалог с перевозчиками будет продолжен. Для этого несколько представителей бизнеса включат в состав общественно-консультативного совета при Министерстве транспорта.
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Новости Беларуси. Белорусские дальнобойщики недовольны тем, как распределили двусторонние разрешения Польши на перевозку грузов, сообщили в программе Новости...
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