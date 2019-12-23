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«Вряд ли Юрия Гаравского выдадут Беларуси...»

24.12.2019 19:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко сказал, что если Юрия Гаравского не выдадут Беларуси, то его объявят в розыск. А что дальше?

«Вряд ли Юрия Гаравского выдадут Беларуси...»
Этот вопрос «Белорусский партизан» обсудил с правозащитником и бывшим следователем прокуратуры Олегом Волчеком. Он считает, что белорусские следователи могут допросить Юрия Гаравского и сегодня. Никаких сложностей для этого нет. И для того, чтобы дать показания, экс-бойцу СОБРа совершенно необязательно приезжать в Беларусь.


-- Его могут даже по скайпу допросить, -- говорит Олег Волчек «Белорусскому партизану». – Сейчас это вполне допустимо. Еще вариант – передать интересующие вопросы в письменном виде.Наши следователи могут также лично выехать в Германию и встретиться с Гаравским. Не думаю, что немецкая сторона будет этому препятствовать. Наоборот, сегодня международная общественность ждет информации о том, что будет возобновлено дело о насильственно исчезнувших политиках. Одним словом, есть много вариантов! После допроса Гаравского следователи должны будут опросить всех тех, чьи фамилии он называет. Нужно приобщить к материалам дела и все те материалы, которые выходили в средствах массовой информации. 
Сегодня Юрий Гаравский находится под юрисдикцией по беженцам, просто там есть разные статусы – например, военный преступник или какой-то другой статус. Я не говорю, что Гаравскому предъявят какие-то обвинения – его сейчас проверяют по всем направлениям. Может, ему дадут статус политбеженца. Не думаю, что немцы будут сильно вникать во все нюансы, которые касались личности Гаравского – что он делал, когда ушел из СОБРа и так далее. Самое главное – он рассказал, почему бежал из Беларуси. Он опасался за свою безопасность, и он рассказал, из-за чего его могли устранить. При этом он признался в убийствах. 


И, как бы там ни было, он ценный свидетель.Нельзя исключать и то, что сегодня с Юрием Гаравским может случиться все, что угодно. Сегодня, чтобы устранить человека. Не обязательно стрелять в упор. В некоторых случаях достаточно выпить воды с фармакологией. Об этом тоже не стоит забывать...



Если Беларусь объявит его в международный розыск, Интерпол, безусловно, отреагирует на запрос. Но даже если Гаравского и задержат по запросу, Беларуси его все равно не выдадут. И таких случаев было уже много, нам они известны. К тому же это дело не только уголовное, здесь есть еще и элементы политики, речь идет о высокопоставленных лицах. Иначе его бы уже давно расследовали. Не исключаю, что в отношении Гаравского будет возбуждено отдельное уголовное дело. И пока не ясно, по какой статье. Его слова в любом случае нельзя оставлять без внимания. Возможно, поднимут его старые уголовные дела, вывернут наизнанку всю жизнь. 
Сегодня за этим делом в буквальном смысле следит вся Беларусь. 
И за Гаравским в Европе тоже будут наблюдать.
 
 
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Александр Лукашенко сказал, что если Юрия Гаравского не выдадут Беларуси, то его объявят в розыск. А что дальше?
 
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