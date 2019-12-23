НН: в Слуцке неизвестные избили сотрудника охраны президента

Источник материала: Слуцк Город

Сотрудник службы безопасности президента ночью 22 декабря попал в слуцкую больницу с отеком и гематомой мозга, пишет «Наша Нива». О произошедшей ситуации изданию рассказала жена пострадавшего Анастасия Павлович.

— Мы приехали из Минска на свадьбу в Слуцк. Отгуляли, была уже ночь. Выходили из ресторана последними: я с мужем, сестра с мужем. Собрали что-то со стола, мужчины шли с пакетами. Здание, где праздновали, двухэтажное, и на первом этаже до того уже была какая-то драка. Мы выходим - а там милиция, и молодежь ещё продолжает выяснять отношения. Один из этих молодых людей, так вышло, толкнул мою сестру, ее муж - того пацана, мой же [муж] сказал: «Да ладно, зачем тебе эти малолетки?» Ну и все, мы пошли дальше.

Мужчины немного впереди, а мы остановились купить сигарет и понемногу догоняли - от того ресторана отошли уже на два светофора. И здесь мимо нас пролетают двое парней, которые были у ресторана, и я слышу: «Вон тот в красном, его надо убивать!» А за ними галопом еще человек шесть.

А в красном - муж сестры, на улице - 2:30. Я так поняла, что их милиция у ресторана успокоила, а они пошли искать приключения дальше, и теперь собрались избить наших мужиков, потому что никого другого нет в той стороне. Я испугалась и побежала обратно за милицией, а милицинеры - туда, куда я показала.

Милиция намного меня опередила, и я не знаю, как они ту драку разнимали. Но смысл в том, что я только услышала крик мужа: «Ребята, не бейте дубинками, я свой!» - и муж называет место работы. А он работает в Службе безопасности президента.

Ну и когда я подбежала, уже все - молодежь разбежалась, стоят милиционеры и лежит мой муж - ровненько, как солдатик, и хрипит.

- Вы что, его били?

- Мы ничего не делали! - они отвечают.

У меня истерика, я кричу: вызывайте скорую! Милиционер какой мне отвечает: «Ваш муж - вы и вызывайте». Я в шоке от такого обращения! Ну я женщина в истерике, а ты на службе, что это за ответы такие?!

Я на эмоциях начала кричать, что мой муж тоже служит, вам это не сойдёт с рук, и тогда они уже начали его поднимать, но как приехала скорая - все, исчезли все. Никого из тех молодых людей не задержали! Сейчас муж лежит в слуцкой больнице с отеком и гематомой мозга, — рассказала Анастасия Павлович.

По словам матери, вчера к пострадавшему приезжали какие-то офицеры и просили подписать бумагу в духе, что он не имеет к ним претензий. А он может говорить, только когда приходит в сознание и ему что-то вкалывают.

— Мы хотели перевести его в Минск, но врачи не дают разрешения, потому что ему запрещено двигаться вообще! Теперь я хочу, чтобы наказали виновных. На всех милиционерах - а их человек пять, - были камеры, одна даже упала в процессе всего (моя сестра ее поднимала), но что на них - не понятно. Мне их старший, что там был, с усмешкой сказал, что посмотреть их невозможно, так как они «неправильно включены».

И если били подростки, пусть они отвечают. Но если била милиция - я этого не видела, но только слышала крик «Я свой!» - то пусть они несут ответственность!, — говорит Анастасия.

Женщина добавляет, что муж сейчас не может вспомнить, кто его бил. «Он в сознании говорил, что эти гопники повалили родственника и начали душить. Один сидел на нем, поэтому муж подбежал сзади, чтобы его отвлечь. В этот момент его начал бить парень спереди. И тут он почувствовал удары по затылку дубинками - это был не кулак. Он не успел оглянуться и потерял сознание. Могло так быть, что они не разобрались и начали бить всех подряд», — говорит Анастасия.

Что говорят в милиции?

Пресс-секретарь милиции Минской области Сергей Чеботарев сказал «Нашей Ниве», что милиция действительно выезжала на драку возле ресторана «Сорренто» - видеозаписи сейчас изучаются.

Касательно продолжения разборки Чеботарев пока сказать ничего не может: «Мы разбираемся. Мне известно, что Следственный комитет будет заводить дело по этому факту, все будет изучено», — сказал он.