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Лукашенко на Рождество пожелал белорусским католикам успехов в добрых начинаниях

24.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков с Рождеством, сообщает пресс-служба президента республики.  

«Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров – социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия», – отмечается в поздравлении. 

Лукашенко подчеркнул, что опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой передается потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений. Это помогает им строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства. 

Белорусский лидер пожелал соотечественникам здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях, и чтобы этот «светлый праздник наполнил их дома теплом взаимопонимания и благополучием». 

Напомним, 24 декабря католики отмечают Сочельник. В соборах проводятся праздничные богослужения.



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Глава Беларуси поздравил соотечественников с праздником и отметил, что более 20 веков Вифлеемская звезда освещает путь добра и надежды.
 
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