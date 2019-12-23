Лукашенко на Рождество пожелал белорусским католикам успехов в добрых начинаниях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков с Рождеством, сообщает пресс-служба президента республики.

«Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров – социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия», – отмечается в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой передается потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений. Это помогает им строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства.

Белорусский лидер пожелал соотечественникам здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях, и чтобы этот «светлый праздник наполнил их дома теплом взаимопонимания и благополучием».