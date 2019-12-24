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Фасад высотки МВД на Володарского модернизируют. Он будет не серый, а бело-голубой
Источник материала: Tut.by
Советскую высотку на улице Володарского в Минске обшивают новым материалом, она становится бело-голубой. В здании расположен экспертно-криминалистический центр МВД. Уже можно оценить, как оно меняется.
Высота здания по улице Володарского, 2а, — 14 этажей, автор — архитектор Петербуржцев. Его построили в 1980-х как вычислительный центр МВД БССР. Многоэтажка относится к Министерству внутренних дел и в наши дни: там находится Государственный экспертно-криминалистический центр.
С июля 2019-го здесь модернизируют фасады. На снимке ниже видно, как здание выглядело до начала работ.
Заказчик — Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
Судя по паспорту объекта, окончание работ запланировано на февраль 2020-го.
— Мы идем с опережением графика. До конца декабря планируем выполнить 90% работ по фасадам, — рассказал руководитель проектов ООО «СТФ-монтаж» Алексей Таранишин.
Проект по модернизации разработали еще в 2011 году.
Вот как идет работа над объектом. Сначала сделали несущий каркас из металлоконструкций, его закрепили на существовавшем железобетонном каркасе здания.
— Это позволило избежать нагрузок на старые навесные панели. По результатам экспертизы они хоть и не в аварийном состоянии, но не подлежат нагрузкам, — отмечает Алексей Таранишин.
Потом здание утеплили, сверху снова сделали каркас. Сейчас идет облицовка фасадными кассетами из алюминиевого листа толщиной три миллиметра.
Шесть лет назад здание экспертно-криминалистического центра МВД на улице Володарского признали
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В здании расположен экспертно-криминалистический центр МВД. Уже можно оценить, как оно меняется.
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