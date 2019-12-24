Фасад высотки МВД на Володарского модернизируют. Он будет не серый, а бело-голубой

Источник материала: Tut.by

Советскую высотку на улице Володарского в Минске обшивают новым материалом, она становится бело-голубой. В здании расположен экспертно-криминалистический центр МВД. Уже можно оценить, как оно меняется.





Высота здания по улице Володарского, 2а, — 14 этажей, автор — архитектор Петербуржцев. Его построили в 1980-х как вычислительный центр МВД БССР. Многоэтажка относится к Министерству внутренних дел и в наши дни: там находится Государственный экспертно-криминалистический центр.

С июля 2019-го здесь модернизируют фасады. На снимке ниже видно, как здание выглядело до начала работ.



Так выглядело здание на Володарского до модернизации фасада. Снимок сделан в августе 2018 года



Постепенно здание становится бело-голубым

Заказчик — Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Судя по паспорту объекта, окончание работ запланировано на февраль 2020-го.

— Мы идем с опережением графика. До конца декабря планируем выполнить 90% работ по фасадам, — рассказал руководитель проектов ООО «СТФ-монтаж» Алексей Таранишин.

Проект по модернизации разработали еще в 2011 году.

Вот как идет работа над объектом. Сначала сделали несущий каркас из металлоконструкций, его закрепили на существовавшем железобетонном каркасе здания.

— Это позволило избежать нагрузок на старые навесные панели. По результатам экспертизы они хоть и не в аварийном состоянии, но не подлежат нагрузкам, — отмечает Алексей Таранишин.













Потом здание утеплили, сверху снова сделали каркас. Сейчас идет облицовка фасадными кассетами из алюминиевого листа толщиной три миллиметра.

Шесть лет назад здание экспертно-криминалистического центра МВД на улице Володарского признали нарушающим гармонию исторического центра. Помимо него в список попало еще семь объектов.