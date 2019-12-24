Около станции метро «Могилевская» открылась тандыр-пекарня Kinza

Источник материала: Tut.by

Вчера на Партизанском проспекте 150а, на первом этаже ТЦ «Момо», открылась тандыр-пекарня Kinza. Проект запустился на месте кафе Cinnabon, что располагалось рядом с главным входом в торговый центр. Изучили цены в меню нового места и взглянули на интерьер.



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Это второе заведение под брендом Kinza, которое работает в Минске. Первое находится на Комаровском рынке и считается тандыр-пекарней, а точку в «Момо» можно назвать скорее пирожковой. К слову, некоторое время Kinza работала в Expobel, но потом закрылась.







Пирожок с курицей — 2 рубля 30 копеек





Посадочным мест немного — всего 10. Тут рассчитывают, что чаще продукцию гости будут брать с собой. Готовят в «Кинзе» повара их Узбекистана. В меню — хлеб, осетинские пироги, пирожки с начинками (около 20 видов), узбекский плов, чебуреки и пончики.

Вот некоторые цены из меню:

На пирожки: пирожок с капустой — 1,5 рубля; самса с курицей — 2,5 рубля; самса с говядиной — 2,8 рубля; улитка с корицей — 1,9 рубля; ватрушка с творогом — 2,1 рубля; слойка с яблоком — 2,5 рубля; слойка с тыквой — 2,5 руюля

На плов: плов с курицей (300 г) — 6,9 рубля, плов с курицей (500 г) — 10,7 рубля; плов с бараниной (300 г) — 9,9 рубля, (500г) — 14,9 рубля.

На пироги: с курицей и грибами (700г) — 15,9 рубля, пирог с капустой и сыром (700 г) — 12,6 рубля, пирог со шпитаном и сыром (700г) — 14,9 рубля.













Тандыр-пекарня открыта по франшизе, весной бренд планирует запуститься в Гомеле. Владеет франшизой компания Golden Project, которая недавно Минска открывается ресторан за 1,5 млн долларов">открыла ресторан Fabriq на Немиге. В холдинг также входят сеть кафе Golden Coffee, рестораны «Ангелы» и «Березка», а еще и азиатские рестораны Gan bei.

Тандыр-пекарня будет работать с 10.00 до 22.00 ежедневно.

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