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Лукашенко: Младший сын Коля хорошо знает мою работу и ставит Путина в пример

25.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал младшего сына Николая своим «главным оппозиционером». 

«Это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, все отрицается, все критикуется. Это главный мой оппозиционер», – заявил белорусский лидер в интервью радиостанции «Эхо Москвы». При этом он отметил, что с сыном налажены хорошие отношения, и молодой человек хорошо знает и понимает работу отца.

«Ведь он с двух лет на колене у папы и так далее, по всему миру. Он впитал в себя всю мою работу с двух лет. И как бы он там внешне не боролся против меня, не выступал, не критиковал, он все-таки меня понимает. Потому что он все это видел», – отметил Лукашенко. 

По словам президента Беларуси, Николай часто критикует его заявления, а также деятельность пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт. При этом сын ставит ему в пример главу российского государства Владимира Путина.

«Он друг Владимира Владимировича. Он часто говорит,  вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри Владимир Владимирович как поступает», – рассказал Лукашенко. По его словам, в хоккее Коля оказался в пятерке с Путиным по собственному желанию. Игра состоялась во время визита президента Беларуси в Сочи 7 декабря.

При этом Лукашенко подчеркнул, что воспитывает своих детей (всего у президента трое сыновей) достаточно строго.

«У нас никто не скажет, это потому, что дети президента. Они у меня настолько аккуратны и осторожны. Это мое счастье, что мои дети не ходят, растопырив пальцы. Я за этим слежу железно», – заявил белорусский лидер. 



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Президент Беларуси рассказал о непростых отношениях с младшим сыном Николаем, подчеркнув, что он – счастливый отец.
 
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