Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно имеющейся информации, по состоянию на 23.12.2019 Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» (резидент СЭЗ «Брест-Аэропорт») не подписан, Заключения соответствующих служб в полном объеме не оформлены.





Аккумуляторный завод не подтвердил свою экологическую и иную безопасность, его хозяйственная деятельность была остановлена еще в июне 2019 года соответствующим распоряжением председателя Брестского областного исполнительного комитета. Вывод - завод ООО АйПауэр», в соответствии с государственным законодательством, на данный момент не является работающим предприятием с действующим производством и, соответственно, не имеет никакого права производить товарную продукцию, а тем более оказывать неконтролируемое воздействие на окружающую среду прилегающих жилых массивов. Соответственно завод не имеет права и реализовывать свою НЕЗАКОННО ПРОИЗВЕДЕННУЮ продукцию.







Однако при наблюдении за деятельностью завода общественностью Бреста, неоднократно фиксировались факты вывоза продукции – АКБ, товарных компонентов (комплектующих) АКБ, отходов производства, предполагаемых на использование как вторсырье, а также товарного электролита (раствора аккумуляторной серной кислоты). Так 13.05.2019 представителями общественности было инициировано задержание большегрузного автомобиля (фуры), вывозившего ночью с завода ООО «АйПауэр» готовую продукцию – аккумуляторные батареи. Задержание было произведено силами ГАИ .

При вскрытии фуры в ней обнаружены полностью технически готовые к эксплуатации упакованные АКБ с единственным отступлением в оформлении – без товарных этикеток. АКБ вывозились в Пинск, на завод по сборке аккумуляторов того же владельца (ООО «Зубр Энерджи») для окончательного оформления и последующей продажи. На товар оформлены соответствующие накладные и ТТН, подтверждающие выпуск товарной продукции.





Еще в июне 2019 с завода ООО «АйПауэр» в машине грузоперевозчика за территорией завода зафиксирован вывоз готовой продукции (не включенной в планируемый по проекту перечень продукции завода АКБ) по видам продукции соответственно 12500 шт аккумуляторных пластин и 100 полуфабрикатов «kamina».

Вывозились фурой с завода по недостоверным действительному положению дел документам и отходы основного производства. Так ООО «АйПауэр» 16 октября 2019 года был произведен вывоз с территории завода грузовым автомобилем заготовителя на территорию Брестского производственного участка ОАО «Белвторресурсы» отходов производства с целью реализации как вторсырье. При вскрытии фуры были обнаружены корпуса АКБ б/у в виде полипропиленовых коробов, поврежденных резанием, загрязненных частицами сепараторных пластин, вкраплений содержимого свинцовой пасты, с определяемым запахом серной кислоты. Несоответствие вывозимых видов отходов (по наименованию и классам опасности) отходам, указанным в сопроводительных документах, подтвердил Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Отходы вывозились на последующую реализацию переработчикам.

9 и 11 декабря 2019 наблюдатели за работой завода ООО «АйПауэр» от Брестской общественности выявили факты вывоза с территории завода кубовых емкостей с химической жидкостью, загруженных в фуру. Как указал перевозчик и, как впоследствии, подтвердил начальник Брестской горрайинспекции охраны окружающей среды Брыш П.И., производилась перевозка электролита (раствора серной кислоты) в г.Пинск.

Как известно, на реализацию проекта аккумуляторного завода из инновационного фонда в 2016-2018 годах было выделено более 5,7 млн. рублей. И так как в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, Брестский облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал компанию вернуть деньги – соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» еще в августе 2019 года. Однако это требование компания не выполнила. Вопрос возврата денег не решен.





Общественность достаточно реально предполагает, что все вывозы материальных ценностей происходят именно перед Новым годом, потому что 14 января будет очередное заседание суда по делу о возврате инвестиционных денег с завода ООО «АйПауэр» - а это более 5,7 млн белорусских рублей, которые государство доверило бизнесмену Лемешевскому В.С. на строительство инновационного предприятия. Бизнес деньги возвращать не хочет, а бизнесмен понимает, что после 14 января 2020 всё его имущество будет арестовано и пойдет в доход государства, поэтому и производится вывоз незаконно произведенных материальных ценностей для возможной реализации, чтобы минимизировать свои издержки и потери



