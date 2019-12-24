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Пожарный Дедушка Мороз прокатился на коньках в ГУ «Хоккейный клуб «Брест»

25.12.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках акции «Безопасный Новый год!» в ГУ «Хоккейный клуб «Брест» спасатели Брестского городского отдела по ЧС, Пожарный Дедушка Мороз, а также активисты БМООСП и ОО «БРСМ» сегодня встречали гостей катка, как и положено, на коньках, поздравляли с наступающими праздниками, рассказывали о безопасности на льду.

Пожарный Дедушка Мороз прокатился на коньках в ГУ «Хоккейный клуб «Брест»

Посетителям катка предлагалось поучаствовать в пожарной эстафете: на коньках, с элементами пожарной экипировки участники должны были преодолеть дистанцию, грамотно справиться с препятствиями и заданиями. Наравне с участниками свои силы в эстафете продемонстрировал начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич.

Пожарный Дедушка Мороз прокатился на коньках в ГУ «Хоккейный клуб «Брест»

Помимо эстафеты сотрудники МЧС провели и другие конкурсы на знание правил пожарной безопасности.

Пожарный Дедушка Мороз прокатился на коньках в ГУ «Хоккейный клуб «Брест»

Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС вручили символичные призы всем, кто проявил себя.

 
Теги: Брест
 
 
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  В рамках акции «Безопасный Новый год!» в ГУ «Хоккейный клуб «Брест» спасатели Брестского городского отдела по ЧС, Пожарный Дедушка Мороз, а также активисты...
 
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