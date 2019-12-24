|
Пожарный Дедушка Мороз прокатился на коньках в ГУ «Хоккейный клуб «Брест»
25.12.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках акции «Безопасный Новый год!» в ГУ «Хоккейный клуб «Брест» спасатели Брестского городского отдела по ЧС, Пожарный Дедушка Мороз, а также активисты БМООСП и ОО «БРСМ» сегодня встречали гостей катка, как и положено, на коньках, поздравляли с наступающими праздниками, рассказывали о безопасности на льду.
Посетителям катка предлагалось поучаствовать в пожарной эстафете: на коньках, с элементами пожарной экипировки участники должны были преодолеть дистанцию, грамотно справиться с препятствиями и заданиями. Наравне с участниками свои силы в эстафете продемонстрировал начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Кулинич.
Помимо эстафеты сотрудники
Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС вручили символичные призы всем, кто проявил себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акции «Безопасный Новый год!» в ГУ «Хоккейный клуб «Брест» спасатели Брестского городского отдела по ЧС, Пожарный Дедушка Мороз, а также активисты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)