Мира и добра вашему дому!

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые христиане католической конфессии!

Тепло и сердечно поздравляем с Рождеством Христовым!

Сегодня, как и тысячи лет назад, звон рождественских колоколов вновь наполняет сердца верующих необыкновенной радостью и всепрощающей любовью.

Рождество Христово — это неиссякаемый источник нравственной силы и вдохновения, который помогает всем нам быть бережнее друг к другу, милосерднее, ценить жизнь во всех ее проявлениях и глубже постичь извечный смысл евангельских заповедей.

Нет ничего важнее, чем мир на родной земле, взаимопонимание в семьях, согласие в обществе. Пусть же духовная сила торжества и христианская мораль объединяет нас, укрепляет уверенность в будущем и помогает созидать ради общего блага.

Счастья, успехов, душевной гармонии и прекрасного настроения! Со светлым праздником Рождества Христова!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.