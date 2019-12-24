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Что лучше: искусственная или натуральная елка? 5 правил, которые помогут сделать Новый год экологичным
Источник материала: Tut.by
Новогодние традиции накладывают на нас много обязательств: выбрать и нарядить елку, украсить дом, успеть купить всем подарки, придумать меню и закупиться продуктами, подобрать и продумать наряды, в которых провести праздничный вечер. Как во всей этой финансовой и эмоциональной кутерьме сделать свой Новый год еще и экологичным для себя и окружающей среды?
Мы спросили об этом у Дарьи Чумаковой, руководительницы программы по экологически дружественному образу жизни «Центра экологических решений»
— Ответ прост: нужно остановиться и задуматься, посмотреть на ситуацию со стороны: чего из всего этого действительно хотите именно вы, что принесет вам радость, а что вы делаете, потому что так принято?
А избежать чрезмерного потребления, не растерять хорошее настроение в очередях и провести праздник с радостью для себя и планеты, помогут короткие экологические советы.
Новый год не наступает неожиданно
По-хорошему, нужно заранее запланировать бюджет, который вы готовы потратить на празднование Нового года и Рождества, включая основные статьи расходов: подарки, декор, праздничный стол. Многое из этого списка, скорее всего, можно купить до начала сумасшедших новогодних очередей и повышенных цен. Это могут быть подарки и продукты с длинным сроком годности.
Но если вы этого не сделали, перед походом в магазин тщательно продумайте, что вам действительно необходимо, и минимизируйте количество покупок. Скорее всего, вы сделаете их не потому, что они вам нужны, а просто на волне всеобщего предпраздничного ажиотажа и потребительства.
Елка — залог новогоднего настроения?
Один из частых предновогодних вопросов: какую елку выбрать — живую или искусственную? Ответ, увы, не будет однозначным, так как и в том, и в другом случае есть свои плюсы и минусы с экологической точки зрения.
Сделать выбор вам помогут простые вопросы.
Елка для вас и вашей семьи обязательный атрибут новогоднего праздника?
Если нет, то и отлично, отсутствие какой-либо елки — это самый экологичный вариант.
Если все же хочется украсить дом по-новогоднему, можно использовать отдельные лапки хвои или вовсе соорудить альтернативную елку, например, из книг, памятных фотографий.
Если елка все же обязательный залог праздничного настроения, то переходим к следующему вопросу.
У вас уже есть искусственная елка?
Если да, используйте для украшения дома именно ее. Вещи, купленные заранее, — почти всегда более экологическое решение, чем покупка новых.
Если елки нет и вы терзаетесь сомнениями, какую именно выбрать, то учитывайте эти факты:
Отдавая предпочтение живому новогоднему деревцу, важно соблюдать еще несколько правил:
Когда придет время убирать елку, лучше всего обстругать ветки, разрезать ствол, отвезти на дачу и использовать как топливо, это позволит снизить количество постпраздничного мусора.
Если вариант с дачей невозможен, то все равно нужно разрезать дерево и аккуратно сложить в мусорный контейнер. Кроме того, в этом году минчанам, проживающим в зоне обслуживания «Спецкоммунавтотранса» и «Ремондис Минск», будет доступна возможность переработки новогодней елочки в щепу. Для этого в два последних воскресенья января елку нужно оставить на контейнерной площадке, там спецтехника заберет ее для переработки.
Отдельное внимание стоит уделить живым елкам в кадках. Несмотря на кажущуюся идеальность такого решения (ведь после новогодних праздников такую елку можно пересадить на улицу), это не самый хороший выбор.
Из-за сухого воздуха и высокой температуры в наших квартирах такие елки впоследствии плохо приживаются в открытом грунте.
В любом случае, какую бы елку вы ни выбрали в этот новогодний праздник, важно помнить и про другие аспекты экологически дружественного образа жизни.
Дарите впечатления
Подарки «под елочку» — это самая сложная часть праздника: угадать, чего же именно ждут в подарок ваши близкие и любимые. Экологичное решение, которое упростит всем жизнь и позволит избежать необдуманных покупок, — это составление wish-листов с желанными подарками разных ценовых категорий. Ведь нет ничего зазорного в том, чтобы озвучить, что именно порадовало бы вас в новом году.
Если составить список желаний не успели, то подарите впечатления или знания, ведь лучшие в мире вещи — это не вещи. Абонемент в спа, сертификат на мастер-класс по лепке из глины, уроки обучения танго или английскому могут стать позитивными эмоциями для тех, кого вы любите. В случае если боитесь прогадать с увлечениями и интересами одариваемого, то подарите самое ценное, что у вас есть — это ваше личное время и внимание. Хенд-мейд-сертификат на «Месяц выгуливания собаки», «Выходные для ничегонеделанья и душевных разговоров», «Свободный вечер для мамы» — может стать именно тем подарком, который запомнится надолго.
В этом году я еще ничего не ел/-а
«В Новый год должно быть много вкусной еды» — это иррациональная привычка, которую мы воспроизводим каждый год и которая в итоге становится серьезной экологической проблемой. После праздников мы выбрасываем много несъеденной еды. Исправить ситуацию снова можно четким планированием.
Новый год — новое платье?
«В Новый год в новом платье» — это еще одна ментальная установка, в ловушку которой мы попадаем каждый год, впопыхах покупая наряд на один вечер.
Капсульный гардероб — это очень экологично. Используйте как основу для новогоднего образа свою привычную базовую одежду, разнообразив ее нарядными аксессуарами. Если же без обновки никак, то тщательно обдумайте ее покупку, отдайте выбор в пользу качественной вещи, которую вы сможете носить и после новогодних праздников. Если же хочется чего-то исключительного и нарядного, возьмите платье в аренду или купите в благотворительном магазине «КалиЛаска».
Попробуйте прожить праздники в замедленном темпе, это позволит не только увидеть, что важно лично вам, но и осознанно сделать более экологичный выбор.
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Что лучше: искусственная или натуральная елка? 5 правил, которые помогут сделать Новый год экологичным
Новогодние традиции накладывают на нас много обязательств: выбрать и нарядить елку, украсить дом, успеть купить всем подарки, придумать меню и закупиться...
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