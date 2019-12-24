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Что лучше: искусственная или натуральная елка? 5 правил, которые помогут сделать Новый год экологичным

25.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новогодние традиции накладывают на нас много обязательств: выбрать и нарядить елку, украсить дом, успеть купить всем подарки, придумать меню и закупиться продуктами, подобрать и продумать наряды, в которых провести праздничный вечер. Как во всей этой финансовой и эмоциональной кутерьме сделать свой Новый год еще и экологичным для себя и окружающей среды?

Мы спросили об этом у Дарьи Чумаковой, руководительницы программы по экологически дружественному образу жизни «Центра экологических решений»


— Ответ прост: нужно остановиться и задуматься, посмотреть на ситуацию со стороны: чего из всего этого действительно хотите именно вы, что принесет вам радость, а что вы делаете, потому что так принято?

А избежать чрезмерного потребления, не растерять хорошее настроение в очередях и провести праздник с радостью для себя и планеты, помогут короткие экологические советы.

Новый год не наступает неожиданно

По-хорошему, нужно заранее запланировать бюджет, который вы готовы потратить на празднование Нового года и Рождества, включая основные статьи расходов: подарки, декор, праздничный стол. Многое из этого списка, скорее всего, можно купить до начала сумасшедших новогодних очередей и повышенных цен. Это могут быть подарки и продукты с длинным сроком годности.

Но если вы этого не сделали, перед походом в магазин тщательно продумайте, что вам действительно необходимо, и минимизируйте количество покупок. Скорее всего, вы сделаете их не потому, что они вам нужны, а просто на волне всеобщего предпраздничного ажиотажа и потребительства.


Елка — залог новогоднего настроения?

Один из частых предновогодних вопросов: какую елку выбрать — живую или искусственную? Ответ, увы, не будет однозначным, так как и в том, и в другом случае есть свои плюсы и минусы с экологической точки зрения.

Сделать выбор вам помогут простые вопросы.

Елка для вас и вашей семьи обязательный атрибут новогоднего праздника?

Если нет, то и отлично, отсутствие какой-либо елки — это самый экологичный вариант.

Если все же хочется украсить дом по-новогоднему, можно использовать отдельные лапки хвои или вовсе соорудить альтернативную елку, например, из книг, памятных фотографий.


Фото: facebook.com/EdemResortSpa

Если елка все же обязательный залог праздничного настроения, то переходим к следующему вопросу.

У вас уже есть искусственная елка?

Если да, используйте для украшения дома именно ее. Вещи, купленные заранее, — почти всегда более экологическое решение, чем покупка новых.

Если елки нет и вы терзаетесь сомнениями, какую именно выбрать, то учитывайте эти факты:

  • искусственные елки изготовлены из пластика: ПВХ, полиуретана, металлической проволоки, при их производстве происходит загрязнение окружающей среды;
  • искусственные елки не поддаются вторичной переработке или биоразложению;
  • имеют большой транспортный след, так как привезены издалека (чаще всего из Китая);
  • искусственная елка лучше живой только в том случае, если используется более 10 лет;
  • живая елка во время роста поглощает парниковые газы, что улучшает состояние климата;
  • пока деревья растут, они приносят много пользы для окружающей среды: очищают воздух и становятся местом обитания для других видов дикой природы;
  • живые елки поддаются биологическому разложению.

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Отдавая предпочтение живому новогоднему деревцу, важно соблюдать еще несколько правил:

  • выбирайте елку, которая была выращена в Беларуси. Потому что у живых привозных елей транспортный след сопоставим с искусственными;
  • покупайте елочку только на санкционированных елочных базарах. Ели, купленные с рук, вполне вероятно, были вырублены браконьерами там, где они необходимы для восстановления леса;
  • отдайте предпочтение елке небольшого размера;
  • правильно утилизируйте ель.

Когда придет время убирать елку, лучше всего обстругать ветки, разрезать ствол, отвезти на дачу и использовать как топливо, это позволит снизить количество постпраздничного мусора.

Если вариант с дачей невозможен, то все равно нужно разрезать дерево и аккуратно сложить в мусорный контейнер. Кроме того, в этом году минчанам, проживающим в зоне обслуживания «Спецкоммунавтотранса» и «Ремондис Минск», будет доступна возможность переработки новогодней елочки в щепу. Для этого в два последних воскресенья января елку нужно оставить на контейнерной площадке, там спецтехника заберет ее для переработки.

Отдельное внимание стоит уделить живым елкам в кадках. Несмотря на кажущуюся идеальность такого решения (ведь после новогодних праздников такую елку можно пересадить на улицу), это не самый хороший выбор.

Из-за сухого воздуха и высокой температуры в наших квартирах такие елки впоследствии плохо приживаются в открытом грунте.

В любом случае, какую бы елку вы ни выбрали в этот новогодний праздник, важно помнить и про другие аспекты экологически дружественного образа жизни.

Дарите впечатления

Подарки «под елочку» — это самая сложная часть праздника: угадать, чего же именно ждут в подарок ваши близкие и любимые. Экологичное решение, которое упростит всем жизнь и позволит избежать необдуманных покупок, — это составление wish-листов с желанными подарками разных ценовых категорий. Ведь нет ничего зазорного в том, чтобы озвучить, что именно порадовало бы вас в новом году.


Фото: pinterest.com

Если составить список желаний не успели, то подарите впечатления или знания, ведь лучшие в мире вещи — это не вещи. Абонемент в спа, сертификат на мастер-класс по лепке из глины, уроки обучения танго или английскому могут стать позитивными эмоциями для тех, кого вы любите. В случае если боитесь прогадать с увлечениями и интересами одариваемого, то подарите самое ценное, что у вас есть — это ваше личное время и внимание. Хенд-мейд-сертификат на «Месяц выгуливания собаки», «Выходные для ничегонеделанья и душевных разговоров», «Свободный вечер для мамы» — может стать именно тем подарком, который запомнится надолго.

В этом году я еще ничего не ел/-а

«В Новый год должно быть много вкусной еды» — это иррациональная привычка, которую мы воспроизводим каждый год и которая в итоге становится серьезной экологической проблемой. После праздников мы выбрасываем много несъеденной еды. Исправить ситуацию снова можно четким планированием.


Гиф: giphy.com
  • продумайте меню, в котором преобладают местные продукты, сезонные овощи и фрукты;
  • постарайтесь не готовить еды больше, чем вы сможете осилить за новогодние праздники;
  • не используйте одноразовую посуду и приборы, пластиковые соломинки, это все не поддается вторичной переработке;
  • организуйте фуршетный стол вместо привычного застолья. Немного finger food, еды на один укус, которую можно есть без приборов, свобода передвижения и душевные разговоры — вариант праздника, который может подойти вам.

Новый год — новое платье?

«В Новый год в новом платье» — это еще одна ментальная установка, в ловушку которой мы попадаем каждый год, впопыхах покупая наряд на один вечер.


Капсульный гардероб — это очень экологично. Используйте как основу для новогоднего образа свою привычную базовую одежду, разнообразив ее нарядными аксессуарами. Если же без обновки никак, то тщательно обдумайте ее покупку, отдайте выбор в пользу качественной вещи, которую вы сможете носить и после новогодних праздников. Если же хочется чего-то исключительного и нарядного, возьмите платье в аренду или купите в благотворительном магазине «КалиЛаска».

Попробуйте прожить праздники в замедленном темпе, это позволит не только увидеть, что важно лично вам, но и осознанно сделать более экологичный выбор.

 
Теги: Минск
 
 
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Новогодние традиции накладывают на нас много обязательств: выбрать и нарядить елку, украсить дом, успеть купить всем подарки, придумать меню и закупиться...
 
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