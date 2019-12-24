В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице













Отмечается, что инцидент случился вечером 23 декабря. Очевидец рассказал, что после пожеланий счастливого Рождества грабитель, которого полиция идентифицировала как 65-летнего Дэвида Оливера, отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться правоохранителей.

Как указали в полиции, мужчина не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не было.

По информации свидетелей ситуации, прохожие собрали разбросанные деньги и вернули их в банк.

О размере украденной суммы неизвестно. При этом сержант полиции Джим Джеффокат заявил о пропаже "тысяч долларов".