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Белорусы с 6 кг кокаина задержаны в Непале
Источник материала: Партизан
21 декабря граждане Беларуси Павел Васильев и Алина Алдошина были задержаны в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана за попытку провезти 6 кг кокаина, сообщает
В пресс-релизе борцов с наркоторговлей говорится, что 21-летний PAVEL VASILYEU (номер паспорта AB2712060) и 21-летняя ALINA ALDOSHYNA (номер паспорта KH2464426) направлялись в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways. Наркотик был спрятан в подкладках восьми зимних курток в багаже белорусов.
После допроса они признались, что кокаин им передали двое граждан Боливии. Ранее белорусы и боливийцы не были знакомы друг с другом. Боливийцы прибыли в Катманду из Бразилии через Эфиопию и Индию 19 декабря вместе с кокаином, а белорусы прилетели в Непал из Беларуси через Турцию в тот же день. Все четверо встретились в отеле для пердачи наркотика, уточняет издание The Himalayan Times со ссылкой на наркополицейских.
Фото: setopati.com
По версии представителей Бюро по контролю за наркотиками, белорусы и боливийцы являются курьерами бразильской преступной группировки, которая занимается контрабандой кокаина по всеми миру. Кокаин называют наркотиком для богатых, поэтому Непал в этой схеме лишь транзитная страна, считают наркополицейские.
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21 декабря граждане Беларуси Павел Васильев и Алина Алдошина были задержаны в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана за попытку провезти 6 кг кокаина,...
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