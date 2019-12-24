Жертвуют сотни тысяч долларов детям. После этих историй вы зауважаете спортсменов еще больше

Источник материала: Tut.by

Они доказали свою состоятельность в мире спорта, но при этом остались людьми с большой буквы и в обычной жизни. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук вспоминает истории спортсменов, которые не жалеют денег на благотворительность и уже спасли жизни десяткам людей.

Криштиану Роналду

Этот португальский гений может сколько угодно злиться на поле из-за того, что партнеры не отдали ему великолепный пас и не позволили оформить очередной дубль. Но в обычной жизни Роналду точно никто не упрекнет в эгоизме.

Еще на заре карьеры в 2004 году Криш помог со сбором средств на восстановление провинции Ачех в Индонезии после землетрясения и цунами. Тогда же он взял под опеку 6-летнего мальчика по имени Мартунис, найденного спустя три недели после начала бедствия в футболке Руя Кошты.

Роналду организовал для его семьи донат на 40 тысяч евро. Позже Мартунис стал профессиональным футболистом и в 16 лет подписал контракт с португальским «Спортингом». А Роналду преподнес ему в подарок дом.

В 2014 году мать 10-месячного Эрика Ортиса Круза, который болел кортикальной дисплазией, попросила Роналду подарить ее сыну футболку с автографом футболиста. Криштиану не только выполнил ее просьбу, но и оплатил Эрику первичную операцию на головном мозге стоимостью 62 тысячи евро, а также покрыл все последующие расходы на лекарства. Деньги на реабилитацию мальчику Роналду собрал, выставив на аукцион собственную форму. В итоге малыш победил болезнь.

В 2015-м Криштиану Роналду назвали главным спортсменом-благотворителем. Тогда после победы в Лиге чемпионов в составе мадридского «Реала» он отказался от причитавшихся ему 600 тысяч евро в пользу благотворительных фондов.

Роналду сотрудничает с UNICEF, Save the Children и Красным Крестом, помогает восстанавливать школы и целые регионы.

С 2010 года КриРо является донором костного мозга для больных лейкемией. Он не типичный футболист не только из-за титулов и рекордов, но и потому что на теле звезды «Ювентуса» нет ни одной татуировки. Объяснение простое — иначе Роналду не смог бы регулярно сдавать кровь.

Он поддерживает фонды и больницы, специализирующиеся на оказании помощи больным раком. В 2016 году после победы на Евро Криш получил 275 тысяч евро и пожертвовал их на борьбу с детской онкологией. Португалец помогает материально медицинским учреждениям и в своем родном Фуншале.

В 2007 году в местной больнице прооперировали мать Роналду Марию Долорес Авейру, у которой был диагностирован рак груди. Португальская лига борьбы с раком регулярно благодарит футболиста за щедрые пожертвования.

— Моя слава всегда преследует меня, я не могу пойти куда-нибудь инкогнито, это очень трудно и порой раздражает. Но, когда я занимаюсь благотворительностью, могу использовать эту популярность для добрых дел. Это замечательно, и это успокаивает, — поясняет чемпион Европы.

Иван Ткаченко

Российский хоккеист Иван Ткаченко — воспитанник ярославского «Локомотива». Он был капитаном «Локо» под номером 17 и скромным человеком, который не рассказывал ни прессе, ни даже семье о том, что жертвовал крупные суммы на благотворительность.

В 2011 году нападающий вместе с командой «Локомотива» трагически погиб под Ярославлем при взлете самолета. Позже журналисты выяснили, что за день до гибели Ткаченко сделал последний крупный перевод в 16 тысяч долларов на операцию 16-летней девочки, больной раком.

Перед роковой посадкой на борт 31-летний хоккеист еще раз проверил, дошли ли средства на счет ребенка от «Ивана Леонидовича». Именно это имя и отчество фигурировали в переводах Ткаченко. Он не хотел заниматься самопиаром, потому при ежемесячных благотворительных пожертвованиях не указывал свою фамилию.

Уже после гибели Ивана Ткаченко стало известно, что за пять лет он отдал на благотворительность около 10 миллионов российских рублей (по тем временам — примерно 330 тысяч долларов).

Друг и многолетний партнер Ткаченко по «Локомотиву» Александр Гуськов отмечал , что для хоккеиста уровня Ткаченко 10 миллионов рублей — это большие деньги.

— Но от Вани можно было ожидать такого шага. Душа-человек. Он даже в обычном разговоре излучал позитив. Очень рассудительный, честный, всегда говорил все, что думал, в лицо, никогда ничего не таил за спиной.

У Ивана Ткаченко осталось две дочери. Спустя четыре месяца после трагедии его жена Марина родила третьего ребенка — долгожданного сына Николая.

Юрген Клопп



Фото: Reuters

Британский комик Джордж Льюис написал для The Times колонку , в которой по полочкам разложил, почему Юргена Клоппа невозможно не любить — даже ему, фанату «Манчестер Юнайтед».

— Все, что я о нем узнаю, только усиливает мою симпатию. Ради всего святого, его второе имя — Норберт. Он женат на работнице социальных служб. На прошлой неделе он пришел поддержать местную футбольную команду девочек, когда гулял с собакой. Ставлю, что у этой собаки тоже прекрасная жизнь: угощений всегда много, а Юрген еще и чешет животик, — иронизировал Льюис.

Естественно, человек с такой безупречной репутацией, как Клопп, тоже занимается благотворительностью. В 2019-м на церемонии The Best FIFA Football Awards Юрген Клопп был признан лучшим тренером года. В благодарственной речи он рассказал , что в будущем планирует перечислять часть своей зарплаты на благотворительность.

— Мы с вами находимся на приятной стороне жизни. Прошлое было хорошим, настоящее тоже, надеюсь, и будущее будет таким. Однако многие люди находятся в ином положении. Хочу объявить, что я присоединился к организации Common Goal.

Члены этой организации ежемесячно переводят один процент от зарплаты в помощь нуждающимся. Зарплата главного тренера «Ливерпуля» составляет 7 миллионов фунтов в год (примерно 8,5 миллионов долларов).

Юрген Клопп также не остался в стороне после инцидента, произошедшего между фанатами «Ливерпуля» и «Ромы» в Великобритании накануне мачта Лиги чемпионов. Тогда в результате беспорядков серьезно пострадал 53-летний болельщик «мерсисайдцев» Шон Кокс. Из-за многочисленных повреждений, в том числе головного мозга, отец троих детей впал в кому.

Фанаты «Ливерпуля» запустили сбор средств на реабилитацию Шона. Главный тренер «красных» Юрген Клопп тут же перевел Коксу пять тысяч евро из своего кармана.

Мария Шарапова

В 19 лет российская теннисистка стала послом ООН и пожертвовала 100 тысяч долларов на восстановление районов, пострадавших после Чернобыльской аварии. В 1986 году родители Шараповой жили в Гомеле, а ее мама на тот момент уже была беременна будущей звездой мирового тенниса.

Из-за радиационного загрязнения семья перебралась в Россию, где Шарапова и появилась на свет. В 2010 году в качестве посла доброй воли ПРООН Мария посетила Гомельскую область и Гомеля">сказала, что чувствует себя частью Гомеля.

В 2017 году теннисистка запустила акцию, объявив, что вырученные деньги с продажи сладостей ее бренда Sugarpova будут направлены на нужды детских домов по всей России. В итоге ей удалось собрать более двух миллионов рублей (30 тысяч долларов).