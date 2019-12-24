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Обзор популярных моделей беспроводных наушников
Источник материала: Tut.by
Главное преимущество беспроводных наушников — удобство использования. Пользователю достаточно синхронизировать устройство со смартфоном, чтобы прослушивать музыку, просматривать видео или разговаривать по телефону.
Показываем, какие беспроводные наушники популярны среди пользователей KUPI.TUT.BY
Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)
Время работы устройства в автономном режиме — 4 часа. Емкость кейса на 300 мАч дают возможность несколько раз зарядить наушники. Пользователи отмечают неудобство стандартных амбушюров. Для решения проблемы достаточно приобрести подходящие насадки для большего комфорта.
Apple AirPods Pro
Компактный кейс не только удобен в использовании, но и оснащен быстрой зарядкой. 5 минут заряда позволяют продлить время работы наушников на 1 час.
Улучшилось и качество звука гарнитуры. Теперь воспроизводимое аудио направляется точно в уши пользователя, а не распространяется по ушной раковине, как это было в предыдущих моделях.
Наушники Apple AirPods 2 (с зарядным футляром)
Главный недостаток модели — формат «вкладыши». Далеко не всем подходит этот тип наушников. Также изоляция шумов находится на низком уровне.
JBL TUNE 120 TWS
В комплекте к модели идут 3 разные по размеру амбушюр, что дает возможность подобрать насадки для любого пользователя. Также покупатели отмечает качество звука и внешний вид. Недостаток — при длительной эксплуатации наушники немного давят на уши, что вызывает дискомфорт. Объясняется это весом модели, однако и это идет в плюс, т. к. уменьшает шанс выпада гарнитуры из ушей в процессе активного движения.
JBL T205BT
Пользователь получает не только современную гарнитуру, работающую через Bluetooth-синхронизацию, но и качественный звук. Сбалансированные частоты и объемное звучание позволяет избавиться от постороннего шума и наслаждаться музыкой. Также устройство оснащено технологичным микрофоном, что идеально подходит для разговоров по телефону в процессе прогулок.
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Показываем, какие беспроводные наушники популярны среди пользователей KUPI.TUT.BY
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