Обзор популярных моделей беспроводных наушников

Источник материала: Tut.by

Главное преимущество беспроводных наушников — удобство использования. Пользователю достаточно синхронизировать устройство со смартфоном, чтобы прослушивать музыку, просматривать видео или разговаривать по телефону.

Показываем, какие беспроводные наушники популярны среди пользователей KUPI.TUT.BY

Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)

Redmi AirDots — бюджетная и качественная модель беспроводной гарнитуры. Пользователь получает вакуумные наушники по низкой цене. Сбалансированные частоты и высокий уровень громкости позволяют наслаждаться звуком даже в метро.

Время работы устройства в автономном режиме — 4 часа. Емкость кейса на 300 мАч дают возможность несколько раз зарядить наушники. Пользователи отмечают неудобство стандартных амбушюров. Для решения проблемы достаточно приобрести подходящие насадки для большего комфорта.

Apple AirPods Pro

AirPods Pro — новинка от производителя Apple. Раньше AirPods выпускались в качестве наушников-вкладышей, однако не всем пользователям подходил такой вид гарнитуры. Разработчики решили такую проблему, выпустив новую вакуумную модель.

Компактный кейс не только удобен в использовании, но и оснащен быстрой зарядкой. 5 минут заряда позволяют продлить время работы наушников на 1 час.

Улучшилось и качество звука гарнитуры. Теперь воспроизводимое аудио направляется точно в уши пользователя, а не распространяется по ушной раковине, как это было в предыдущих моделях.

Наушники Apple AirPods 2 (с зарядным футляром)

AirPods 2 — усовершенствованная модель линейки AirPods. Покупают и хвалят гарнитуру даже те пользователи, которые не пользуются телефонами или планшетами Apple. Покупатели отмечают длительность работы устройства, скорость подключения и качественный звук. Прослушивать аудио в наушниках можно 5 часов не прерываясь. 15 минут зарядки в кейсе обеспечивают гарнитуру еще 3 часами работы.

Главный недостаток модели — формат «вкладыши». Далеко не всем подходит этот тип наушников. Также изоляция шумов находится на низком уровне.

JBL TUNE 120 TWS

TUNE 120 TWS — качественные беспроводные наушники-затычки от популярного бренда JBL. Емкость аккумулятора — 85 мАч, что позволяет активно прослушивать музыку в течение 4 часов. Заряжая гарнитуру в кейсе, можно продлить работу устройства до 12 часов.

В комплекте к модели идут 3 разные по размеру амбушюр, что дает возможность подобрать насадки для любого пользователя. Также покупатели отмечает качество звука и внешний вид. Недостаток — при длительной эксплуатации наушники немного давят на уши, что вызывает дискомфорт. Объясняется это весом модели, однако и это идет в плюс, т. к. уменьшает шанс выпада гарнитуры из ушей в процессе активного движения.

JBL T205BT

T205BT — безопасная модель беспроводных наушников. Полной зарядки хватает на 6 часов работы в автономном режиме. Для полной подзарядки требуется 2 часа. Сами наушники соединены проводом, что исключает шанс выпадения при занятиях спортом или ходьбе.

Пользователь получает не только современную гарнитуру, работающую через Bluetooth-синхронизацию, но и качественный звук. Сбалансированные частоты и объемное звучание позволяет избавиться от постороннего шума и наслаждаться музыкой. Также устройство оснащено технологичным микрофоном, что идеально подходит для разговоров по телефону в процессе прогулок.

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