Перформанс против БелАЭС провели белорусские анархисты в Вильнюсе









Акция началась в 15:00 возле белорусского посольства в Литве. Молодой человек в радиационном костюме и с плакатом "DANGER BELARUS" прошелся вдоль центральных ворот посольства, а его соратник фотографировал все, что происходит. Потом молодые люди прошли по улицам литовской столицы, раздавая англоязычные листовки. Конечным пунктом маршрута стала главная городская елка рядом с Кафедральным собором.





Анархист Вячеслав Касинеров, устроивший перформанс, объяснил журналистам, что белорусы также выступают против строительства АЭС. "Я сам подвергался неоднократным административным арестам, протестуя против этого. Но белорусский народ очень запуган, поэтому мы не можем в полной мере высказать свое мнение. Все приходится делать такими локальными кампаниями. Мы знаем, какие ужасные нарушения происходили при строительстве реактора и демонстрации устраивали рабочие, которым не платили зарплату. Фактически, это будет хуже, чем Чернобыль", — заявил активист.





По его мнению, строительство АЭС в Островце — это способ давления Владимира Путина на Европу.





Литва активно протестует против Белорусской АЭС. Станция в Островце признана в Литве угрозой национальной безопасности.