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Александр Глеб: никто не понимает, почему Шкурина не вызывают в сборную Беларуси. Он однозначно заслужил
Источник материала: Партизан
Полузащитник Александр Глеб выразил удивление, почему новобранец ЦСКА Илья Шкурин не призывается в сборную Беларуси.
- Раз он так крут, почему же его не вызывают в сборную Беларуси?
- Ох, этот вопрос, наверное, волнует всю футбольную общественность нашей страны. Не знаю... Надо звонить тренеру сборной. Никто не понимает сложившейся ситуации. Он однозначно заслужил приглашения в национальную команду, — сказал Глеб в интервью
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Александр Глеб: никто не понимает, почему Шкурина не вызывают в сборную Беларуси. Он однозначно заслужил
Полузащитник Александр Глеб выразил удивление, почему новобранец ЦСКА Илья Шкурин не призывается в сборную Беларуси.
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