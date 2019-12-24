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Шахматы для Лукашенко от Венедиктова стоят около €7 тысяч

25.12.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Набор шахмат, которые подарены Лукашенко от Венедиктова, сделал белорусский скульптор Леонид Головко, передает Sputnik Беларусь.
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Фото: Golovko.by

Доска, как говорится на сайте Головко, выполнена из карельской березы. Размер — 66 на 66 см. Материал фигур: фарфор, золото и платина. Высота короля — 20 см. При этом король белых выполнен в образе Александра Невского, а король черных — в образе Хана Батыя.

Стоимость набора — €6999 (15 805 белорусских рублей).

Лукашенко подарен первый экземпляр новых шахмат от Головко. Общий тираж, как предполагается, составит 32 партии.

Среди белых также митрополит Кирилл III (слон). Другой слон — монгольский хан Сартак (был военным соратником Невского).

Среди черных в роли ферзя — Папа Римский.

Ранее наборы от Головко уже дарились Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву, Дмитрию Медведеву, Виктору Черномырдину и другим VIP-персонам.
 
 
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Набор шахмат, которые подарены Лукашенко от Венедиктова, сделал белорусский скульптор Леонид Головко, передает Sputnik Беларусь.
 
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