Шахматы для Лукашенко от Венедиктова стоят около €7 тысяч

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Фото: Golovko.by





Доска, как говорится на сайте Головко, выполнена из карельской березы. Размер — 66 на 66 см. Материал фигур: фарфор, золото и платина. Высота короля — 20 см. При этом король белых выполнен в образе Александра Невского, а король черных — в образе Хана Батыя.





Стоимость набора — €6999 (15 805 белорусских рублей).





Лукашенко подарен первый экземпляр новых шахмат от Головко. Общий тираж, как предполагается, составит 32 партии.





Среди белых также митрополит Кирилл III (слон). Другой слон — монгольский хан Сартак (был военным соратником Невского).





Среди черных в роли ферзя — Папа Римский.





Ранее наборы от Головко уже дарились Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву, Дмитрию Медведеву, Виктору Черномырдину и другим VIP-персонам.