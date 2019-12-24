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Дубровенские школьники пополнили ряды ОО «БРСМ»

25.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

 

Дубровенские школьники пополнили ряды ОО «БРСМ»

В средней школе №2 г.Дубровно состоялось торжественное вручение членских билетов ОО «БРСМ».

Учащиеся старших классов школы получили билеты из рук первого секретаря Дубровенского РК ОО «БРСМ» Татьяны Шкиндеровой. В напутственном слове она поздравила ребят со вступлением в ряды общественного объединения и пожелала им успехов, достижения новых результатов и выразила надежду, что жизнь каждого в ОО «БРСМ» будет интересной, незабываемой и полезной как для каждого члена молодежного объединения, так и для всей страны.


Дубровенские школьники пополнили ряды ОО «БРСМ»

—Белорусский республиканский союз молодежи ведет активную деятельность по развитию молодежной инициативы, — отметила Т.Шкиндерова. — С каждым годом организация растет, пополняется новыми ребятами, которых объединяет идея сделать интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников. А целью ОО «БРСМ» является создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала.


Дубровенские школьники пополнили ряды ОО «БРСМ»

После торжественного вручения член­ских билетов первый секретарь рассказала об основных направлениях деятельности Дубровенского районного комитета и реализации молодежных инициатив на примере деятельности актива районной организации.


Дубровенские школьники пополнили ряды ОО «БРСМ»

В уходящем году самой массовой молодежной организации страны — Белорусский республиканский союз молодежи — исполнилось 17 лет. У общественного объединения есть много добрых традиций, которые объединяют тысячи молодых людей в большую семью, способную делать значимые дела и одерживать новые победы. Поддержка талантливых, творческих и увлеченных наукой ребят, патриотиче­ские, спортивные и культурно-массовые программы, вопросы трудоустройства, волонтерское движение — молодежный союз старается помочь и поддержать молодых людей во всех начинаниях.

 

 
 
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    В средней школе №2 г.Дубровно состоялось торжественное вручение членских билетов ОО «БРСМ». Учащиеся старших классов школы получили билеты
 
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