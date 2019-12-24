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БелАЗ проводит допэмиссию акций второй раз за год

25.12.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» решило провести очередную дополнительную эмиссию акций — более 111 тыс. штук на сумму свыше 9,78 млн рублей. Цель выпуска пока неизвестна.



В феврале уже была одна допэмиссия — примерно на 368,5 тыс. рублей.

Напомним, что это ОАО подчиняется Минпрому и, по данным на начало 2019 года, компания на 100% принадлежит государству. Не так давно к компании «БЕЛАЗ» присоединили оршанское ОАО «Завод приборов автоматического контроля» (находится в Орше, прямая госдоля — почти 93%). Чистой прибыли у этого завода не было уже два года. В 2018-м — минус 222 тыс. рублей. В 2017-м — минус 843 тыс.
 
 
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ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» решило провести очередную дополнительную эмиссию акций — более 111 тыс. штук на сумму свыше 9,78 млн...
 
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