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В сборную всех времен и народов попал только один действующий футболист

25.12.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.


Лев Яшин

На ворота испанские журналисты поставили бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина. В защите расположились итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр, англичанин Бобби Мур и бразилец Кафу.

В полузащите – легенда Реала Альфредо Ди Стефано, аргентинец Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и голландец Йохан Кройф.

Атакующую двойку составили действующий игрок Барселоны Лионель Месси и трехкратный победитель чемпионата мира Пеле.
 
 
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Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.
 
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