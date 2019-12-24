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В сборную всех времен и народов попал только один действующий футболист
Источник материала: Партизан
Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.
Лев Яшин
На ворота испанские журналисты поставили бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина. В защите расположились итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр, англичанин Бобби Мур и бразилец Кафу.
В полузащите – легенда Реала Альфредо Ди Стефано, аргентинец Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и голландец Йохан Кройф.
Атакующую двойку составили действующий игрок Барселоны Лионель Месси и трехкратный победитель чемпионата мира Пеле.
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Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.
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