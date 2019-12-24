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Католики всего мира празднуют Рождество Христово
25.12.2019 10:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
25 декабря является главным праздником католиков. В этот день, как свидетельствует священное писание, родился сын Божий, Иисус Христос.
Согласно Евангелию, Иисуса был рожден в Вифлееме Девой Марией. Мария и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем для участия в переписи населения Римской империи, которую велел провести император Август. Город был переполнен, поэтому супругам пришлось остановиться на ночлег в пещере, используемой в качестве хлева для скота. Здесь и родился Иисус Христос.
Ангел принес весть о рождении Спасителя пастухам, сторожившим стадо, и они пришли поклониться младенцу. В эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая и привела к Марии и Иосифу волхвов, которые принесли младенцу дары: золото, ладан и смирну.
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25 декабря является главным праздником католиков. В этот день, как свидетельствует священное писание, родился сын Божий, Иисус Христос.
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