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Католики всего мира празднуют Рождество Христово

25.12.2019 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Католики всего мира празднуют Рождество Христово

25 декабря является главным праздником католиков. В этот день, как свидетельствует священное писание, родился сын Божий, Иисус Христос.

Согласно Евангелию, Иисуса был рожден в Вифлееме Девой Марией. Мария и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем для участия в переписи населения Римской империи, которую велел провести император Август. Город был переполнен, поэтому супругам пришлось остановиться на ночлег в пещере, используемой в качестве хлева для скота. Здесь и родился Иисус Христос.

Ангел принес весть о рождении Спасителя пастухам, сторожившим стадо, и они пришли поклониться младенцу. В эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая и привела к Марии и Иосифу волхвов, которые принесли младенцу дары: золото, ладан и смирну.

 
 
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25 декабря является главным праздником католиков. В этот день, как свидетельствует священное писание, родился сын Божий, Иисус Христос.
 
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