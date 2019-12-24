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Из поликлиники в Могилёве эвакуировали 380 человек из-за короткого замыкания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве из поликлиники эвакуировали почти 400 человек.
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Администрация учреждения эвакуировала из здания 380 человек, среди которых 200 посетителей, до приезда подразделений МЧС.
Никто не пострадал.
Сигнализация сработала из-за короткого замыкания электропроводки.
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Новости Беларуси. В Могилеве из поликлиники эвакуировали почти 400 человек. По информации МЧС, происшествие случилось утром 24 декабря. Системой автоматической...
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