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Наезд на женщину в Бресте на ул. Я.Купалы, личность пострадавшей устанавливается

25.12.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: вчера, 24 декабря, около 18:10 часов 65-летний брестчанин, управляя автомобилем «Рено Меган», двигаясь по ул.Янки Купалы ( район кольца), напротив дома 134 совершил наезд на неустановленню женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Наезд на женщину в Бресте на ул. Я.Купалы, личность пострадавшей устанавливается

В результате ДТП женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделаете УЗ «Брестская областная больница».

Наезд на женщину в Бресте на ул. Я.Купалы, личность пострадавшей устанавливается


В настоящее время устанавливается личность женщины.

Наезд на женщину в Бресте на ул. Я.Купалы, личность пострадавшей устанавливается

Приметы: на вид 65-70 лет, среднего телосложения, среднего роста. Была одета: темное пальто, чёрная обувь, голубой дождевик.

Наезд на женщину в Бресте на ул. Я.Купалы, личность пострадавшей устанавливается

Если вы располагается информацией о личности потерпевшей просьба позвонить по телефону: 236262, 322641.

 
 
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  По предварительной информации: вчера, 24 декабря, около 18:10 часов 65-летний брестчанин, управляя автомобилем «Рено Меган», двигаясь по ул.Янки Купалы ( район кольца),...
 
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