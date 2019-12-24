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Наезд на женщину в Бресте на ул. Я.Купалы, личность пострадавшей устанавливается
25.12.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: вчера, 24 декабря, около 18:10 часов 65-летний брестчанин, управляя автомобилем «Рено Меган», двигаясь по ул.Янки Купалы ( район кольца), напротив дома 134 совершил наезд на неустановленню женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделаете УЗ «Брестская областная больница».
Приметы: на вид 65-70 лет, среднего телосложения, среднего роста. Была одета: темное пальто, чёрная обувь, голубой дождевик.
Если вы располагается информацией о личности потерпевшей просьба позвонить по телефону: 236262, 322641.
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По предварительной информации: вчера, 24 декабря, около 18:10 часов 65-летний брестчанин, управляя автомобилем «Рено Меган», двигаясь по ул.Янки Купалы ( район кольца),...
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