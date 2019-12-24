Наезд на женщину в Бресте на ул. Я.Купалы, личность пострадавшей устанавливается

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: вчера, 24 декабря, около 18:10 часов 65-летний брестчанин, управляя автомобилем «Рено Меган», двигаясь по ул.Янки Купалы ( район кольца), напротив дома 134 совершил наезд на неустановленню женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделаете УЗ «Брестская областная больница».







В настоящее время устанавливается личность женщины.





Приметы: на вид 65-70 лет, среднего телосложения, среднего роста. Была одета: темное пальто, чёрная обувь, голубой дождевик.





Если вы располагается информацией о личности потерпевшей просьба позвонить по телефону: 236262, 322641.