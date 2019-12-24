Смотрите, чем обернулась просьба минчан снести ещё одну «Табакерку»

Источник материала: KYKY

Если помните, мы составляли подборку из электронных обращений чиновникам с просьбами минчан убрать «Табакерки» – как в отдельных местах города, так и по всей стране в целом. Сейчас две из трех петиций отправлены; на одну из них пришел ответ. Оптимизма он не внушает.

Сперва напомним, о чём говорилось в петиции

Авторы обращения, которое подписали свыше полтысячи человек, посчитали, что «Табакерка» вызывает вопросы – как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения безопасности. Минчане выделили три главных пункта:

1. Киоск ограничивает обзорность пользователям средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, велосипеды и так далее), что увеличивает риск столкновения с другими участниками движения.

2. Если у «Табакерки» соберется очередь, то она перекроет весь тротуар, что создаст дополнительные помехи для движения.

3. Киоск установлен вблизи автомобильной парковки и способен создавать «слепую зону» для водителей автомобилей, выезжающих на тротуар.

Письмо закончили словами: «В конце концов, нам непонятна целесообразность установки данного торгового объекта, так как на расстоянии 150 метров от этого киоска расположены три объекта торговли, где можно приобрести в том числе и табачную продукцию (улица Кузьмы Чорного, 29; улица Кузьмы Чорного, 18; переулок Калинина, 3)».

И вот чем закончилась эта история

Ответ пришел за подписью первого замглавы администрации Первомайского района Дмитрия Шашка. Он напомнил, что Мингорисполком вообще-то дал разрешение компании «Энерго-Оил» (управляется бизнесменом Алексеем Олексиным) ставить табачные киоски в пределах Первомайского района – и даже согласовал все адреса.

На место, откуда люди просили убрать «Табакерку», выехали специалисты. Они провели обследование и выяснили, что никакой опасности нет, ведь «движение пешеходов организовано по существующим пешеходным связям». Иными словами, киоск как стоял, так и будет стоять.

Если вы не теряете надежд, можете оставить подпись под другой петицией против «Табакерок»: она глобальная

В этом обращении требуют немедленно прекращения строительства «Табакерок» по всей стране. Авторы ссылаются на планы «Энерго-Оил», в которых сказано, что до конца 2019 года в Беларуси появятся не меньше 2,5 тысячи киосков по продаже сигарет. Из них 500 точек придутся только на Минск.

Сейчас петицию подписали почти 600 человек, через четыре дня она попадет в Минздрав Беларуси. Если хотите помочь инициативе, перейдите по ссылке .

Арт на обложке: twitter.com/gadushecko; референс – sb.by.