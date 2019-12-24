Рабочих массово отправляют на «каникулы» за свой счет

Минский тракторный завод уходит под новый год на каникулы уже не в первый раз. Руководство предприятия говорит, что длинные выходные — хорошая возможность отладить оборудование, чтобы подготовиться к работе в следующем году.





finance.tut.by на МТЗ. — Как на любом крупном предприятии все выходные используются для ремонта и технического обслуживания оборудования. Такая возможность за год предоставляется редко, когда есть большие выходные и когда можно без ущерба для производства это оборудование планово на несколько дней остановить и выполнить работы. Мы не будем в это время заниматься выпуском продукции, у нас разработан проект работ по ремонту и технологическому обслуживанию оборудования. Основное производство и сбыт продукции будут стоять. — Мы уходим на отдых 28 декабря и выйдем на работу только 8 января, — рассказалина МТЗ. — Как на любом крупном предприятии все выходные используются для ремонта и технического обслуживания оборудования. Такая возможность за год предоставляется редко, когда есть большие выходные и когда можно без ущерба для производства это оборудование планово на несколько дней остановить и выполнить работы. Мы не будем в это время заниматься выпуском продукции, у нас разработан проект работ по ремонту и технологическому обслуживанию оборудования. Основное производство и сбыт продукции будут стоять.





Некоторые предприятия, когда отправляют сотрудников в дополнительный отпуск, продолжают им начислять зарплату за простой, хотя бы частично. Работникам МТЗ эти дни оплачивать не будут, однако руководство предприятия уверяет, что в заработках они не потеряют.





— Существует приказ, в котором сбалансирован график рабочих часов на весь год. И мы часы работы по году выполняем. Некоторые субботы в у нас будут рабочие, поэтому время простоя работникам будет восстановлено. За свой счет мы никого в отпуска не отправляем. Это обычные выходные, которые потом отработаются. Такая практика существует на многих крупных предприятиях. 30 и 31 декабря мы уже отработали в ноябре и декабре, — пояснили на заводе. — У нас была необходимость выпуска большого объема продукции, мы просили людей выйти на работу. Отгрузки за рубеж 24 декабря практически прекращаются, только в Россию продолжаются. Остальные страны в это время уже отдыхают. Поэтому мы должны были успеть отгрузить больше продукции, до рождественских праздников.





Идет на каникулы и Минский автомобильный завод. Правда, не в полном составе. И те работники, которые не будут работать, получат оплату две третьих от оклада.





Предприятие объявило 28, 30 и 31 декабря, а также 3, 4, 8, 9, 10 и 11 января днями целосменных простоев. На каникулы не пойдут «работники заводов основного производства, работники подразделений, обеспечивающих непрерывный производственный процесс» и некоторые другие, написано в приказах завода.









— Да, есть работники, которые недовольны таким положением вещей, но в основном люди восприняли новость о каникулах спокойно, — поделился один из работников предприятия.





раздничных простоях рассказали и работники предприятий компании «Атлант».





— Да, у нас объявлены простои, — подтвердили в администрации Атланта. — Но некоторые люди выходят на дежурства — работают либо по полному дню, либо не несколько часов. Официально у нас выходные до 13 января. Отдыхаем с 26 декабря. Это простои, плюс государственные выходные и выходные в нашем графике. Простои — 26, 27, 30, 31 декабря, 3 января и дни с 8 по 10 января. В дни простоев идет оплата две третьих оклада.





В администрации компании добавили, что приказ о простоях общезаводской. Но все подразделения выводят работников по мере необходимости.





ОАО «Гомсельмаш», по словам работников предприятия, кроме новогодних каникул, устроили еще им несколько выходных «за свой счет» — в пятницы 17, 24 и 31 января.





— Мы отдыхаем с 25 декабря по 13 января, — говорит один из работников. — Получается 8 дней за свой счет.





На предприятии «Гомсельмаш» подтвердили, что каникулы у них будут, но с какого по какое число и получат ли за них работники хоть какую-то зарплату, уточнять отказались.





Минский завод колесных тягачей тоже присоединился к числу отдыхающих в праздники.





— У нас каникулы с 26 декабря по 8 января, то есть 8 выходим на работу, — рассказывают работники предприятия. Эти каникулы оплачиваемые, получим за них две третьих оклада.





Необходимость устроить каникулы руководство завода объяснило тем, что они уже перевыполнили свой рабочий план.





— Плюс мы сотрудничаем в основном с Россией, а там тоже не работают, — говорят работники.