«Сохрани ребенку будущее!»

Источник материала: Вороновская газета





Под таким девизом с 20 по 29 декабря Госавтоинспекцией проводится целевая операция по предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров.

В 2019 году на территории области в автоавариях погибли два ребенка, 22 — получили травмы и увечья. Наиболее тяжкие последствия фиксировались с участием детей-пассажиров.

Ремни безопасности в автомобиле — часть системы пассивной безопасности. Но выполняют они свою функцию только в случаях, когда ими правильно пользуются. Как показывают расчеты, если все водители и пассажиры станут пользоваться ремнями безопасности, то количество смертельных исходов при ДТП может сократиться примерно на 15%.

Водителю, в автомобиле которого находится ребенок, не стоит прибегать к резким маневрам. Дети до 9 месяцев должны перевозиться в автомобиле в специальном кресле, а в возрасте от 9 месяцев до 3 лет — с использование специального кресла, снабженного соответствующими ремнями.

Кроме использования специальных удерживающих устройств, для обеспечения безопасности детей-пассажиров необходимо соблюдать следующие правила: закрывать дверь автомобиля на предохранительную защелку, не оставлять тяжелых и острых предметов на заднем сиденьи автомобиля, так как в момент столкновения или резкого торможения они могут травмировать ребенка, приучать детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не разрешать сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано специальным детским креслом. Запомните сами и объясните детям, что при резкой остановке или столкновении сила инерции «бросает» сидящего вперед, и он ударяется о стекло передней панели — этого достаточно, чтобы пассажир погиб или был сильно ранен. Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье.

Каждый из нас своим поведением, примером и соблюдением ПДД может внести вклад в копилку безопасности.

Александр Стефанович,

старший госавтоинспектор ОГАИ

Вороновского РОВД,

майор милиции.