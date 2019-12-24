ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белоруснефть" будет разрабатывать новое месторождение нефти в ЯНАО

25.12.2019 10:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

НК "Янгпур" (российский актив ПО "Белоруснефть") выиграла тендер на право пользования недрами на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке с целью добычи углеводородного сырья, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белоруснефти".

"В белорусской истории компании "Янгпур" такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. И сейчас он находится на поисково-оценочном этапе геологоразведочных работ. Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок занимает территорию площадью 493,5 квадратных километров", - отметил представитель пресс-службы.

В "Белоруснефти" пояснили, что нефтяной актив расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Примыкает к северной границе Известинского лицензионного участка, который разрабатывает "НК "Янгпур".

Как сообщалось, НК "Янгпур" планирует в 2019 году увеличить добычу нефти на месторождении Янгпур (Ямало-Ненецкий автономный округ) на 6,7% - до 206 тыс. тонн. "Белоруснефть" в 2018 году увеличила добычу нефти на российском месторождении на 28% к уровню предыдущего года - до 193 тыс. тонн. Компания сообщала, что к 2023 году планирует увеличить годовую добычу нефти в РФ до 210 тыс. тонн.

В минувшем году на Янгпуре было добыто 96 млн кубометров попутного нефтяного газа (рост в 1,7 раза) и 153 млн кубометров природного газа (рост в 1,5 раза).

ПО "Белоруснефть" приобрело НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка площадью 1 тыс. 36 кв. км (ЯНАО), в активе НК шесть месторождений (на пяти ведется разработка). Реализация добытой нефти ведется через систему ПАО "Транснефть".
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НК "Янгпур" (российский актив ПО "Белоруснефть") выиграла тендер на право пользования недрами на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке с целью добычи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Лукашенко оказался оппозиционером и поклонником Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика