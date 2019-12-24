"Белоруснефть" будет разрабатывать новое месторождение нефти в ЯНАО

"В белорусской истории компании "Янгпур" такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. И сейчас он находится на поисково-оценочном этапе геологоразведочных работ. Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок занимает территорию площадью 493,5 квадратных километров", - отметил представитель пресс-службы.





В "Белоруснефти" пояснили, что нефтяной актив расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Примыкает к северной границе Известинского лицензионного участка, который разрабатывает "НК "Янгпур".





Как сообщалось, НК "Янгпур" планирует в 2019 году увеличить добычу нефти на месторождении Янгпур (Ямало-Ненецкий автономный округ) на 6,7% - до 206 тыс. тонн. "Белоруснефть" в 2018 году увеличила добычу нефти на российском месторождении на 28% к уровню предыдущего года - до 193 тыс. тонн. Компания сообщала, что к 2023 году планирует увеличить годовую добычу нефти в РФ до 210 тыс. тонн.





В минувшем году на Янгпуре было добыто 96 млн кубометров попутного нефтяного газа (рост в 1,7 раза) и 153 млн кубометров природного газа (рост в 1,5 раза).





ПО "Белоруснефть" приобрело НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка площадью 1 тыс. 36 кв. км (ЯНАО), в активе НК шесть месторождений (на пяти ведется разработка). Реализация добытой нефти ведется через систему ПАО "Транснефть".