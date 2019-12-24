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Внутренняя чистота, горсть житейской мудрости и щепотка опыта — вот основные ингредиенты для рождественского каравая, считает Ян Адольфович Полубенко из Радуни

25.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Внутренняя чистота, горсть житейской мудрости и щепотка опыта — вот основные ингредиенты для рождественского каравая, считает Ян Адольфович Полубенко из Радуни

Праздничная выпечка в авторском исполнении моего нового знакомого популярна среди местных жителей. С просьбой создать ароматный шедевр они спешат к нему в преддверии юбилея, свадьбы или другого торжества. А вот родных и близких балует гораздо чаще.

— Пекарский опыт у меня небольшой, всего два года, — скромно замечает мужчина. — Впервые попробовал испечь пирог в 86 лет. Учиться ведь никогда не поздно! Хотя в нашем доме аромат сдобы был всегда — жена Фелиция Владиславовна любила возиться с тестом. А когда ее не стало, у печи встал я. Конечно, имею свой рецепт пышных пирогов, но делаю все на глаз. Предпочитаю натуральные продукты, для аромата добавляю ваниль. В один замес получается большой пирог, остаток теста идет на булочки. Их чаще всего замораживаю. Удобно, когда гости на пороге: достал, пару минут на разморозку — и угощение к чаю на столе. Кто смаковал мою выпечку, хвалят и просят открыть секрет вкуса. А его нет. Главное — готовить с любовью и светлыми мыслями.


Внутренняя чистота, горсть житейской мудрости и щепотка опыта — вот основные ингредиенты для рождественского каравая, считает Ян Адольфович Полубенко из Радуни

Ян Адольфович от природы очень мастеровитый. Всю жизнь он работал кочегаром на пекарне в Радуни, но не отказывал в просьбе что-то починить, помочь в ремонте, подсобить в других делах. Чувствуется рука хозяина и в доме Полубенко: комнатная мебель, предметы декора, скамеечки и столы во дворе, беседка… Все это результаты его труда. Не сходят со страниц газет, мелькают в интернете фото дизайнерского оформления из пластиковых бутылок дворовой территории радунца. Славятся в округе и его авторские изделия из металла: не у одного сельчанина найдется в хозяйстве колодезное ведро, форма для выпечки, корыто и другая утварь.

Как признается собеседник, он нигде не учился и об этом, конечно, сожалеет. Его рвение освоить что-то новое, сделать стоящую вещь, воплотить фантазию в творчестве очень помогало в самообразовании. К слову, читать Ян Адольфович тоже научился самостоятельно. Книгами не увлекается, а вот периодику частенько пролистывает. Читателям любимой районки в рождественские праздники он желает божьего благословения, крепкого здоровья и долголетия. А в дополнение к теплым пожеланиям делится рецептом целебного напитка:


Внутренняя чистота, горсть житейской мудрости и щепотка опыта — вот основные ингредиенты для рождественского каравая, считает Ян Адольфович Полубенко из Радуни

— Для начала сделать заготовку из тертого корня имбиря и меда (по 250 г), сложить в баночку, закрыть крышкой. Приготовить муку из продела гречневой крупы (дробленая), трижды промолов в кофемолке. В стакан всыпать большую столовую ложку гречневой муки, залить ее кефиром (любой жирности) и добавить полчайной ложки смеси имбиря и меда. Для вкуса можно использовать немного сахара, хотя без него — здоровее, — уточняет «народный лекарь». — Действие вкусного «лекарства» проверил на себе: бодрость и хорошее самочувствие гарантированы.


Внутренняя чистота, горсть житейской мудрости и щепотка опыта — вот основные ингредиенты для рождественского каравая, считает Ян Адольфович Полубенко из Радуни

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Праздничная выпечка в авторском исполнении моего нового знакомого популярна среди местных жителей. С просьбой создать ароматный шедевр они спешат к нему в...
 
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