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Николай Лукашенко оказался оппозиционером и поклонником Путина

25.12.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил о сложностях в отношениях с младшим сыном Николаем, но подчеркивает что он - счастливый отец.

Николай Лукашенко оказался оппозиционером и поклонником Путина
"Да, он (Николай – Прим.) другой, но мне повезло, ведь он с двух лет на колене у папы и так далее, по всему миру. Он очень просвещенный. Он очень взрослый", - сказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.

Глава Беларуси заявил, что его младший сын является для него самым главным оппозиционером. "Это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, все отрицается, все критикуется. Это главный мой оппозиционер", - сказал Лукашенко.

При этом глава государства отметил, что ему с младшим сыном все равно проще (чем со старшими – Прим.). "Он впитал в себя всю мою работу с двух лет. И как бы он там внешне не боролся против меня, не выступал, не критиковал, он все-таки меня понимает. Потому что он все это видел. И когда вы начинаете говорить: "Коля — президент", это самый человек, который не приемлет этого", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что ни в коем случае не желает своим детям такой судьбы, как была у него.

По словам Лукашенко, его младший сын – друг президента России Владимира Путина. И Николай рекомендует белорусскому президенту поступать, как российский лидер. "Он (Николай) не мой друг… Он мне часто говорит: "Вот видишь, как президент должен поступать? Вот посмотри, Владимир Владимирович..., - сказал белорусский лидер. Лукашенко также отметил, что "в хоккее Коля сказал, что будет играть в пятерке с Путиным (в ходе визита президента Беларуси в Сочи 7 декабря – Прим.)".

Лукашенко добавил, что Николай критикует любое его заявление, а также критикует пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт. " Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и критикует (пресс-секретаря – Прим.): "Да что она показывает про тебя там?" - рассказал глава государства.

Лукашенко также отметил, что в Китае Николая называют "Маленьким принцем". При этом, по словам главы государства, в Беларуси все дети президента "настолько аккуратны и осторожны, что не ходят, растопырив пальцы, за этим слежу железно". "Я очень счастливый отец", — резюмировал президент.
 
 
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Александр Лукашенко заявил о сложностях в отношениях с младшим сыном Николаем, но подчеркивает что он - счастливый отец.
 
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