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Дорогие метры столицы. Вспомнили самые зашкаливающие предложения квартир уходящего года

25.12.2019 12:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Национального кадастрового агентства, за первое полугодие 2019 года самая дорогая сделка на столичном рынке недвижимости была совершена с шестикомнатной квартирой на улице Жасминовая, 2 Г. Объект площадью 250 квадратных метров был продан за 485 тысяч долларов в эквиваленте (по 1 935 долларов за «квадрат»). Самый же дорогой квадратный метр за этот же период был зарегистрирован в сделке с однокомнатной квартирой на проспекте Победителей, 27 — объект площадью 47,5 квадратных метров был продан за 161 тысячу долларов, по 3 389 за квадратный метр. Поскольку данные за второе полугодие будут не раньше января, REALTY.TUT.BY вспомнил самые дорогие предложения на столичном рынке жилья в уходящем году.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Двушка» с выгодной локацией

Одним из самых необычных предложений на вторичном рынке жилья была двухкомнатная квартира в хрущевке — цена квадратного метра в ней превышала пять тысяч долларов. Ничего примечательного в этой «двушке» не было: обычный ремонт, проходная комната, маленькая кухня, совмещенный санузел. Козырем в этом предложении было расположение в центре Минска на улице Интернациональной, а также возможность перевести квартиру в нежилой фонд, поскольку находится она на первом этаже.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Студия с дизайнерским ремонтом

Летом было замечено предложение однокомнатной квартиры-студии на проспекте Победителей, 27, квадратный метр в которой стоил 4618 долларов в эквиваленте. За объект в 48,9 квадратных метров нужно было заплатить 230 тысяч долларов. Стоит отметить, что такие стильные предложения на рынке недвижимости — штучные.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Стильная «однушка» в хрущевке

Близко к рекордной была и стоимость однокомнатной квартиры в хрущевке на Романовской Слободе. Площадь в 32 квадратных метра хозяева оценили в 96 тысяч долларов в эквиваленте, по три тысячи за квадратный метр. Примечательными в этой квартире были стильный ремонт и обстановка.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Жилье в особняке

Предложением с самым дорогим квадратным метром на столичном рынке недвижимости была двухкомнатная квартира в двухэтажном особняке, расположенном в переулке Броневом, рядом с резиденцией «Фрунзе». В этой резиденции, напомним, сразу после избрания в 1994 году жил Александр Лукашенко.


Фото: realt.by

Напомним, квартира площадью 98 квадратных метров продавалась за 750 тысяч долларов, по 7289 за «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by
 
Теги: Минск
 
 
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