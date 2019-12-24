|
В Полоцком районе BMW врезался в дерево: погиб 17-летний пассажир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Полоцком районе в ДТП погиб 17-летний парень.
По
Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло столкновение с деревом.
В результате ДТП погиб 17-летний пассажир, а водитель и еще два пассажира получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.
Был проведен осмотр места происшествия, изъяты объекты. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Полоцком районе в ДТП погиб 17-летний парень. По информации Следственного комитета, авария произошла утром 25 декабря. Компания молодых людей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)